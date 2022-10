Stade Rennais Mercato : Le SRFC boucle une signature au milieu !

Après des jours de discussions, le Stade Rennais a bouclé la signature d'une sensation courtisée par le Paris Saint-Germain.

Véritable vivier de talents grâce à son centre de formation, le SRFC a une nouvelle fois fait émerger un jeune joueur prometteur en la personne de Désiré Doué. À seulement 17 ans, le milieu offensif crée la sensation depuis la reprise, enchaînant les performances marquantes sous les couleurs bretonnes. Buteur contre le Dynamo Kiev en Ligue Europa, puis face au FC Nantes le week-end dernier en Ligue 1, le natif d’Angers a tout pour devenir une pointure à son poste et n’a pas manqué d’attirer la convoitise de certains clubs. Le PSG aurait par exemple contacté l’entourage du jeune joueur pour envisager un transfert en 2023. Dans le même temps, le Stade Rennais travaillait sur une extension de contrat de Désiré Doué, des efforts qui auraient fini par payer.

Comme le révèle L'Équipe, le joyau rennais va prolonger son aventure chez les Rouge et Noir. Malgré l’intérêt du PSG, le joueur est tombé d’accord avec Rennes pour une extension de deux ans dont une année en option. Initialement sous contrat jusqu’en 2024, Désiré Doué devrait donc s’inscrire dans la durée au SRFC, où il est voué à endosser un rôle de numéro 10 ces prochaines années.

En conférence de presse après la victoire du Stade Rennais contre le FC Nantes (3-0), Bruno Genesio saluait la performance de son milieu de terrain, encore buteur ce soir-là, livrant au passage son inquiétude sur son avenir. Par crainte de voir fuir ses jeunes talents, l’entraîneur breton indiquait vouloir boucler la prolongation de Désiré Doué au plus vite pour estomper les assauts de clubs étrangers.

" À Nantes, il a encore éclaté tout le stade avec ce but qui résume le joueur qu’il est et qu’il peut devenir. C’est maintenant à lui et à tout l’entourage de prendre ça avec beaucoup de recul et de mesure, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Ça montre qu’il y a un projet pour les jeunes joueurs au Stade Rennais. J’aimerais que ce ne soit pas seulement avec une volonté de briller ici pour aller ailleurs dans six mois ou un an. "