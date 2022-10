PSG Mercato : Mbappé livre une réponse énigmatique sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 13 octobre 2022 à 22:19

Annoncé dans les plans du Real Madrid et de Liverpool pour l’été prochain, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé a été interrogé sur son prochain club.

PSG Mercato : Mbappé laisse planer le doute entre le Real et Liverpool

En pleine polémique avec le Pivot Gang et l’affaire de l’armée numérique, Kylian Mbappé aurait des envies d’ailleurs. Déçu et se sentant trahi par la direction du Paris Saint-Germain, notamment son président Nasser Al-Khelaïfi, l’attaquant de 23 ans aimerait changer d’air assez rapidement, lors du prochain mercato hivernal ou l’été prochain. D’après les informations obtenues par le quotidien Le Parisien, le Real Madrid et Liverpool sont à l’heure actuelle les deux candidats les plus sérieux pour accueillir Mbappé s’il venait à quitter le club de la capitale.

En Espagne, plusieurs sources assurent pourtant que les Merengues ne seraient pas aussi chauds à l’idée de recruter le coéquipier de Lionel Messi après son volteface de mai dernier. Un transfert à Liverpool serait ainsi le plus probable puisque les dirigeants parisiens seraient ouverts à un échange incluant leur numéro 7 et l’attaquant des Reds, Mohamed Salah. Présent aux Arènes de Nîmes aux côtés de plusieurs sportifs et de personnalités pour un évènement caritatif, le protégé de Christophe Galtier a été interrogé sur sa prochaine destination.

« Liverpool ou Real Madrid ? », a lancé un participant lors d’une conférence de presse ouverte au grand public. En réponse, Mbappé est resté de marbre, préférant tout simplement ignorer cette question, qui n’était pas d’actualité lors de cet évènement. Cependant, sa mère est restée très active sur les réseaux sociaux pour le défendre et livrer quelques indices sur sa position.

Mercato PSG : La mère de Mbappé lâche un premier indice

Dans une longue enquête de plusieurs mois, Mediapart a révélé ces dernières heures que le Paris Saint-Germain aurait fait appel à une armée numérique, via de faux comptes, pour dénigrer certains dirigeants et acteurs du football, dont Kylian Mbappé. Décrivant l’attitude de Mbappé, un membre de la direction parisienne aurait notamment confié au quotidien L’Équipe :

« un jour, il arrive au Camp des Loges, tout sourire, blague et salue tout le monde, et le lendemain, il débarque sans un mot, ne regarde personne. Et c'est comme ça depuis le début de saison. »

Et comme pour répondre à cette campagne de dénigrement à l’endroit de son fils, la mère du Champion du monde 2018, Fayza Lamari, a repris le Tweet d’un internaute qui semble résumer la position actuelle de Mbappé sur toutes les rumeurs le concernant.

« L’utilité de l’information à part de dénigrer Kylian ? Une preuve qu’ils mènent tous une campagne de dénigrement qui pousse au dégoût de Kylian pour le pousser vers le départ … », peut-on sur le réseau social de l’ancienne handballeuse.