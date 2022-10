OM : Payet en froid avec Tudor, la vérité éclate en plein jour

Publié par Timothée Jean le 13 octobre 2022 à 23:49

En difficulté à l’ OM, Dimitri Payet entretiendrait une relation tendue avec son entraîneur Igor Tudor. Mais la réalité bien différente.

OM : Dimitri Payet envoyé sur le banc par Igor Tudor

Moins de trois mois après l’intronisation d’Igor Tudor sur son banc de touche, l’ OM ne peut pas dire qu’il s’est trompé dans ses calculs. Arrivé pour poursuivre le travail de son prédécesseur, Jorge Sampaoli, le technicien croate réalise des débuts intéressants sur la Canebière. Sous ses ordres, l’Olympique de Marseille est pour l'instant 3e de Ligue 1 après dix journées et s’est totalement relancé dans la course à la qualification pour les 8es de finale de Ligue des champions suite à son double succès face au Sporting (4-0, 0-2).

Reste que l’ancien entraîneur du Hellas Vérone a effectué des choix forts dès son arrivée à l’ OM. Certains cadres du vestiaire en ont fait les frais, c’est notamment le cas de Dimitri Payet. Incontournable sous les ordres de Sampaoli la saison dernière, le Réunionnais a perdu son éclat depuis l’arrivée d’Igor Tudor à Marseille. Il doit désormais se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe à Marseille. Et lorsqu’il est aligné, le joueur de 35 ans livre des prestations décevantes. Cette relégation brutale sur le banc de touche serait même devenue difficile à supporter l’ancien meneur de West Ham. Au point où la relation entre le capitaine marseillais et son entraîneur serait tendue en interne. Ces informations semblent totalement erronées.

Aucune tension entre les deux hommes

RMC Sport explique en effet qu’Igor Tudor, après quelques clashs en interne, a finalement réussir à fédérer son groupe et balayer les tensions dans les vestiaires. La preuve, suite au second but d’Alexis Sanchez face au Sporting Portugal (0-2) en Ligue des champions, le technicien croate court bousculer Dimitri Payet, comme une petite habitude entre les deux hommes. Cette célébration a le mérite de faire sourire le Réunionnais, qui prend toujours son mal en patience. Il reste exemplaire dans le vestiaire et travaille toujours d’arrache-pied afin de retrouver son meilleur niveau à Marseille. Pour l'heure, il n’y a visiblement pas d’animosité entre les deux hommes. Bien au contraire, le numéro 10 de l’ OM et son entraîneur semblent complices dans l'optique de permettre au club d’atteindre son objectif.