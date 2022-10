OM : Un nouveau déclic pour Igor Tudor à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 13 octobre 2022 à 19:49

Victorieux du Sporting (0-2) en Ligue des champions, l’ OM s'est offert plus qu'un simple succès. Igor Tudor a procédé à des choix gagnants lors de ce choc.

OM : Igor Tudor calme les ardeurs après la victoire contre Sporting

L'Olympique de Marseille peut être triplement satisfait après sa brillante victoire à Lisbonne face au Sporting Portugal (0-2). D'une part, les hommes d’Igor Tudor ont encore battu le club portugais et se relancent dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. D'autre part, ils remontent au classement et se retrouvent désormais à la deuxième place de la poule D, à une longueur de Tottenham. Les Marseillais enchainent ainsi une deuxième victoire dans la compétition, ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 2011-2012.

Suite à ces deux succès, l’ OM tient son destin européen entre ses mains et envisage la suite plus sereinement. Faut-il alors parler de déclic, alors que les Marseillais réalisaient jusqu’ici des débuts décevants sur la scène européenne ? Igor Tudor lui-même refuse de s’enflammer, malgré ce deuxième succès en Ligue des champions.

« Nous méritons totalement les trois points. Nous avons été bons et sérieux pendant 90 minutes. Cela me rend fier. Je suis content pour le club, les supporters. Avec six points, on peut rêver de poursuivre dans cette compétition. Mais tout est ouvert maintenant avec deux matchs à jouer. Il reste encore un match à l’extérieur et à la maison, on verra à la fin », a-t-il déclaré devant les médias.

Les choix gagnant d'Igor Tudor face au Sporting

Lors de cette double confrontation face au Sporting, Igor Tudor a pu voir des joueurs dont l'avenir était flou à l'œuvre. Et certains ont marqué des points. C’est notamment le cas d’Amine Harit qui est revenu à Marseille dans les derniers instants du mercato estival. Le milieu offensif prêté par Schalke 04 a été impressionnant sur la scène européenne.

Virevoltant au match aller, l’international marocain a une nouvelle fois été performant sur la pelouse de l’Estádio José Alvalade, en affichant un niveau de forme physique supérieure à celle de beaucoup de ses partenaires et de ses adversaires. Il a été l’un des grands artisans de la victoire face au Sporting. De même pour Mattéo Guendouzi, déjà auteur d'un début de saison intéressant. Le troisième joueur à avoir marqué des points est bien Chancel Mbemba. Le défenseur congolais a convaincu Igor Tudor, en participant parfois au jeu offensif.

« Chancel est extraordinaire, il est un des chefs silencieux du vestiaire. C'est un joueur très important pour nous. Il est très bon depuis la première journée de championnat, il a déjà marqué deux buts dans les différentes compétitions. Il nous donne de l'expérience, il sait conduire le ballon et faire avancer le bloc », a déclaré Igor Tudor, satisfait de la prestation de sa recrue défensive.

Dimitri Payet peine à se reprendre en main

Toutefois, il y a ceux qui se sont fermé des portes. Dimitri Payet figure sur cette liste, lui qui enchaine des prestations décevantes depuis quelques semaines. Le milieu offensif réunionnais connait une baisse de régime notoire et doit désormais se contenter d’un statut de remplaçant, au profit d’Amine Harit. Même son de cloche pour Gerson, qui peine toujours à retrouver son meilleur niveau de jeu sous les ordres d’Igor Tudor.

Ces deux cadres du vestiaire marseillais ont peu de chance de débuter le Classico contre le PSG, prévu dimanche prochain au Parc des princes. Quoi qu’il en soit, les choix forts d’Igor Tudor ont été déterminants pour relancer l’OM en C1 cette saison. Troisièmes de Ligue 1, les Marseillais arriveront ainsi à Paris en pleine confiance.