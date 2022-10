Man United Mercato : Le chèque réclamé pour Cristiano Ronaldo

Publié par Ange A. le 10 octobre 2022 à 02:57

Buteur contre Everton ce dimanche, Cristiano Ronaldo pousse pour un départ de Manchester United. Les Reds Devils ont fixé son prix.

Man United Mercato : Le prix réclamé pour Cristiano Ronaldo

Humilié par Manchester City (6-3) lors de la dernière journée, Manchester United a renoué avec la victoire ce dimanche. Les Reds Devils ont dominé Everton au Goodison Park (2-1) lors de la 9e journée de Premier League. Un but de Cristiano Ronaldo avant la mi-temps a permis aux Mancuniens de l’emporter sur la pelouse des Toffees. Lesquels avaient ouvert le score dès la 5e minute par Alex Iwobi. Antony a permis aux visiteurs de revenir au score dix minutes plus tard. Entré en jeu à la place d’Anthony Martial, CR7 a profité d’une ouverture de Casemiro pour donner l’avantage aux siens. Le Portugais a inscrit son premier but de la saison en championnat. Décisif contre Everton, le quintuple Ballon d’Or en fin de contrat à United pousse toujours pour un départ de Manchester. The Sun croit savoir le montant qu’attend la direction mancunien pour libérer l’ancien Madrilène. Un montant fort dérisoire.

CR7 encore sur le départ cet hiver

Le tabloïd indique que Manchester United attend désormais 10 millions d’euros pour céder Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais pousse pour un départ d’United depuis l’été dernier pour rejoindre un club qualifié pour la Ligue des champions. Mais au vu de l’âge avancé de CR7 et de ses prétentions salariales, aucun club n’a répondu aux avances de Jorge Mendes, son agent. Malgré l’échec de son départ en été, le Lusitanien souhaite toujours quitter l’actuel 5e de Premier League.

Mais aucun prétendant du standing attendu par le natif de Madère ne s’intéresse à son profil. Au contraire, un intérêt de Galatasaray pour Ronaldo a été dévoilé ces derniers jours. Une piste loin de répondre aux attentes du Portugais qui n’abdique pas dans sa quête de retrouver la Ligue des champions en deuxième moitié de saison.