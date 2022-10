Real-Barça : Un retour de taille annoncé pour le Clasico !

Publié par Enzo Vidy le 14 octobre 2022 à 15:19

À deux jours d'un Clasico qui fait saliver le monde du football, le Real Madrid de Carlo Ancelotti enregistre un retour important en défense centrale.

Real-Barça : Antonio Rüdiger est apte pour le Clasico

L'inquiétude était présente dans les rangs madrilènes. Lors de son but salvateur dans les derniers instants du match de Ligue des Champions opposant le Shakhtar Donetsk au Real Madrid, Antonio Rüdiger a été violemment percuté par le gardien adverse ce qui lui a provoqué une grosse entaille au niveau du front. Si le défenseur international allemand est resté conscient malgré cette blessure, il a tout de même dû subir 20 points de suture pour recoudre l'entaille sur son front.

Mais malgré le doute qui subsistait concernant sa participation, Marca annonce aujourd'hui que le défenseur central madrilène est bien disponible pour la réception du Barça. Toutefois, il devra porter un masque au visage pour les prochaines rencontres à venir. Voilà une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti et les Madrilènes.

Real-Barça : Thibaut Courtois toujours incertain avec le Real Madrid

Sera-t-il là ou pas ? C'est la grande question que tous les supporters du Real Madrid se posent aujourd'hui. Blessé depuis le 2 octobre à cause d'une sciatique gauche, Thibaut Courtois suscite bon nombre d'interrogations sur sa participation pour le Clasico dimanche à 16h15. Les dernières nouvelles sont loin d'être rassurantes, car le gardien belge n'a pas été vu à l'entraînement collectif du jour. Si le club n'a pas encore communiqué officiellement le forfait de Thibaut Courtois, sa participation au Clasico semble fortement compromise.

Si son absence était avérée, ce serait un terrible coup dur pour Carlo Ancelotti et les Madrilènes. Le gardien belge a réalisé une saison exceptionnelle l'an dernier et repartait sur les mêmes bases avant sa blessure. Et face à un attaquant comme Robert Lewandowski dimanche, il est toujours préférable d'avoir un Thibaut Courtois comme dernier rempart de la Maison Blanche.