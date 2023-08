Déjà confronté aux graves blessures de Thibaut Courtois et d'Eder Militao, le Real Madrid d'Ancelotti a subi un nouveau coup du sort concernant Vinicius Jr.

Real Madrid : Une blessure plus grave que prévue pour Vinicius Jr

Si le début de saison du Real Madrid est tout simplement parfait sur le plan comptable, difficile d'en dire autant en ce qui concerne l'état de santé des joueurs de Carlo Ancelotti. En l'espace de trois semaines, l'entraîneur madrilène a perdu Thibaut Courtois et Eder Militao, victimes d'une ruputre des ligaments croisés, et indisponibles pendant plusieurs mois. Vendredi soir, en déplacement sur la pelouse du Celta Vigo, le Real est parvenu à ramener les trois points, mais a de nouveau perdu un joueur sur blessure.

Touché aux ischio-jambiers, Vinicius Jr a cédé sa place dès la 18e minute de jeu. Dans un premier temps, Carlo Ancelotti s'était montré rassurant à l'issue du match en conférence de presse. "Il ne jouera pas le prochain match contre Getafe mais sa blessure ne semble pas très grave, je l’ai sorti par précaution." Malheureusement pour la Maison Blanche, la réalité ne serait pas tout à fait la même, d'après les dernières nouvelles au sujet de l'ailier brésilien.

Vinicius Jr éloigné des terrains 5 à 6 semaines

D'après les informations divulguées par AS ce lundi, la blessure de Vinicius Jr serait bien plus grave que prévue. Le média explique que le joueur madrilène pourrait souffrir d'une rupture au niveau des ischio-jambiers, et une indisponibilité de 5 à 6 semaines est d'ores et déjà évoquée. L'ailier brésilien est donc forfait pour le prochain match de championnat face à Getafe samedi prochain, et il n'est pas certain qu'il soit revenu à temps pour le choc face à l'Atlético Madrid programmé le 24 septembre au Civitas Metropolitano. Encore un terrible casse-tête à venir pour Carlo Ancelotti.