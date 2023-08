Après la blessure de Thibaut Courtois, le Real Madrid espère la venue d'un gardien de Chelsea pour bien lancer sa saison.

Mercato : Le Real pense à Kepa pour remplacer Courtois

Le mercato estival du Real Madrid s'agite. En raison de la blessure longue durée de Thibaut Courtois, le club espagnol espère un nouveau gardien dans ses rangs. Après avoir pisté Yassine Bounou, la Casa blanca a jeté son dévolu sur Kepa Arrizabalaga d'après Fabrizio Romano. Le journaliste italien ajoute même que le portier espagnol de Chelsea, sous contrat jusqu'en juin 2025, est déjà d'accord pour rejoindre les Merengues.

Il semble donc que la piste soit bien avancée. Toutefois, la source précise que le Real n'a pas encore scellé son arrivée. Les discusssions sont en cours avec Chelsea et l'entourage du joueur, afin de connaître les volontés de chacun. Florentino Pérez, le président du Real va devoir cravacher pour sa signature. Même s'il n'est plus désiré par les Blues, Kepa pourrait être bloqué en raison du départ d'Édouard Mendy. Le portier espagnol avait partagé son temps de jeu avec son coéquipier (38 matchs joués) la saison dernière. Le Bayern Munich aurait également un oeil sur sa situation. Le dossier reste donc compliqué.

Andriy Lunin assurera l'intérim

Carlo Ancelotti a réagi en conférence de presse vendredi. L'entraîneur italien a évoqué la suite des évènements : « Quand Courtois s’est blessé, j’ai pensé que Lunin allait jouer. Il faut regarder devant. Je ne m’inquiète jamais pour ceux qui ne peuvent pas être dans un match, on voulait donner confiance à Lunin. Il y a une confiance totale en lui » a-t-il lancé, faisant référence au portier numéro 2 du Real. Cependant, Andriy Lunin est loin d'apporter les mêmes garanties que Thibaut Courtois. Lors de la saison 2022-2023, le jeune gardien ukrainien (24 ans) n'a eu droit qu'à 11 petits matchs.

Pourtant, il devrait bien assurer l'intérim jusqu'à nouvel ordre. La première journée de Liga arrive dès ce samedi, avec un déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Carlo Ancelotti n'a pas écarté l'idée d'un renfort au poste de gardien. Pour le moment, les dirigeants peinent à avancer dans les dossiers Kepa et Yassine Bounou. Seul point positif, les deux joueurs veulent rejoindre les Merengues. Mais il reste encore à convaincre les clubs (Chelsea et le FC Séville) et leur entourage pour un transfert. La tâche s'annonce complexe pour le Real qui devrait poursuivre son travail dans les prochains jours.