ASSE : L'armée numérique du Paris SG aussi utilisée à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 14 octobre 2022 à 16:33

Dans une vidéo consacrée à "l'armée numérique" mise en place par le PSG, le journaliste Romain Molina évoque des agissements similaires à l'ASSE.

Lanceur d’alerte et écrivain, Romain Molina n’en est pas à son premier coup d’essai concernant les accusations liées au monde du ballon rond. Lui qui a récemment sorti un rapport sur les dérives d’abus sexuelles au sein de la Fédération Française de Football depuis 40 ans, est revenu sur l’affaire dite de "l’armée numérique" du Paris Saint-Germain.

Mercredi, le journal Mediapart rapportait que le PSG aurait contracté une agence de communication en 2019 pour nuire, via plusieurs vrais comptes Twitter, à la réputation de certains joueurs de foot ou personnalités. Parmi elles, le milieu de terrain Adrien Rabiot, qui refusait à ce moment-là de prolonger au Paris SG et Kylian Mbappé qui, déjà à cette époque, entrevoyait un départ du club. S’il évoque longuement l’influence de Nasser Al-Khelaïfi et de ses hommes de main, dont Jean-Martial Ribes, dans cette affaire, Romain Molina dévoile également que ce type de méthode peu scrupuleuse a été utilisé par l’AS Saint-Etienne sous l’impulsion des deux présidents, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

"Ces cabinets noirs (en référence aux agences de communication spécialisée dans la cyber-déstabilisation), il y en a bcp dans le football [...] Bordeaux a utilisé ces pratiques pour glorifier des personnes du club. L'ASSE l'a fait évidemment pour déstabiliser le soi-disant ennemi qui serait à l'extérieur", a indiqué le journaliste sans pour autant préciser la nature de cet "ennemi".

PSG : Christophe Galtier a coupé court à la polémique

Ancien coach de l’AS Saint-Etienne, Christophe Galtier se retrouve bien malgré lui confronté à bon nombre d’affaires liées de près ou de loin au PSG. Après le débat sur l’utilisation du jet privé pour les déplacements courts, le coach parisien a dû réagir aux accusations portées par Mediapart en conférence de presse aujourd’hui.

"Ce que j’ai envie de vous dire, c’est que vous ne me parlez jamais de football. Je suis ici, je suis l’entraîneur du PSG, j’en suis fier et finalement je m’aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler 1 minute 30 de football sur un total de 10 minutes. On est que sur de l’extra-sportif. Quoi que je puisse vous dire vous ne me croyez pas puisque vous écrivez le contraire."