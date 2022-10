ASSE - Paris FC : La compo de Laurent Batlles sans Krasso

Publié par Ange A. le 15 octobre 2022 à 09:05

L’ ASSE reçoit le Paris FC ce samedi pour la 12e journée de Ligue 2. Les Verts seront privés de Jean-Philippe Krasso, le meilleur buteur.

ASSE - Paris FC : Des changements annoncés par Laurent Batlles

L’AS Saint-Étienne est mal embarquée dans son opération remontée. Les Verts visent un retour rapide dans l’élite après leur relégation en Ligue 2 cette saison. Après 11 journées de championnat, l’ ASSE est loin d’être un candidat crédible à la promotion. Le club ligérien ne pointe qu’à la 18e place et reste sur une série de trois matchs sans victoire. Opposée au Paris FC ce samedi, la bande à Laurent Batlles voudra mettre fin à cette mauvaise passe. Pour cette rencontre, le coach stéphanois a annoncé quelques changements.

« Cela peut être des changements d’hommes, mais peut-être aussi tactiques. On réfléchit à certaines conditions pour améliorer l'aspect défensif et garder certaines choses offensivement. Il faut trouver la meilleure alternative possible pour améliorer ce qu’on ne fait pas bien et améliorer ce que l’on fait de bien. »

Un nouveau système pour les Verts contre Paris

Comme l’indique le média pro-stéphanois EVECT, Laurent Batlles devrait revoir son système contre le Paris FC. Le technicien devrait aligner un onze avec quatre défenseurs. Anthony Briançon et Michaël Nadé constitueront la charnière en défense centrale. Yvann Maçon et Abdoulaye Bakayoko évolueront en latéraux. Touché cette semaine, Thomas Monconduit devrait tenir sa place dans l’entrejeu aux côtés de Benjamin Bouchouari. Victor Lobry et Mathieu Cafaro animeront respectivement les flancs gauche et droit de l’attaque. En l’absence de Jean-Philippe Krasso (suspendu), c’est Ibrahima Wadji qui occupera seul la pointe de l’attaque. Le Sénégalais sera soutenu par Dylan Chambost.

Le onze probable de Saint-Étienne contre le Paris FC

Gardien : Green

Défenseurs : Maçon, Nadé, Brançon, Bakayoko

Milieux : Monconcduit, Bouchouari, Chambost

Attaquants : Lobry, Cafaro, Wadji.