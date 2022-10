RC Strasbourg Mercato : Stéphan rassure sur son avenir au RCSA

Battu par le LOSC (0-3), le RC Strasbourg n'a pas pu enchainer une deuxième victoire. Une défaite qui compromet l’avenir de Julien Stéphan en Alsace.

Le RC Strasbourg peut se faire doubler par quatre clubs au moins, à l’issue des derniers matchs, dimanche soir, après sa lourde défaite face au LOSC (0-3) au stade de la Meinau, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Quinzième provisoirement, le club alsacien pourrait chuter jusqu’à la 19e place déjà occupée, avant sa victoire à Angers (2-3), le 9 octobre dernier. Face aux résultats négatifs de son équipe, Julien Stéphan a fini par évoquer sa situation personnelle sur banc de touche du RCSA. Alors qu’il se murmure qu’il pourrait être éjecté pendant la trêve de la coupe du monde 2022, l’entraineur de 42 ans semble serein. Il assure que les dirigeants néerlandais ne sont pas enclins à le limoger maintenant, vu les derniers échanges qu’il a eus avec la direction.

« On parle tous les jours. J'ai la chance d'être dans un club avec une direction qui échange tous les jours avec son staff et ses joueurs. Je continue à travailler avec le maximum de professionnalisme et d'engagement. On travaille en parfaite confiance. Inquiet ? Non, pas dans les échanges que j'ai ».