Montpellier HSC : Un cadre du MHSC s'agace des résultats

Publié par Jules le 17 octobre 2022 à 12:15

Le Montpellier HSC, qui vient de s'incliner contre le RC Lens, connaît une crise de résultats en Ligue 1 qui inquiète depuis plusieurs matchs déjà.

Montpellier HSC : Maxime Estève n'est pas satisfait du match contre le RCL

Alors qu'il se déplaçait sur la pelouse du RC Lens ce samedi, le Montpellier HSC n'a rien pu ramener de mieux qu'une défaite face aux hommes de Franck Haise, le troisième revers de rang en Ligue 1. Après le match, Maxime Estève, titulaire contre le RCL, s'est exprimé sur cette nouvelle défaite en championnat et notamment sur le contenu du MHSC qu'il juge largement insuffisant.

"Je trouve que c’était moins bien que la semaine dernière, on était disciplinés ça c’est sûr. On fait un match collectivement, défensivement intéressant mais dans l’utilisation du ballon ce n’est pas bon. On ne peut pas garder le ballon 5 secondes contre une équipe comme ça et reprendre une vague derrière. Ce n’est pas possible on ne peut pas faire ça contre des équipes comme ça. Forcément on le paye cash et on repart avec zéro point."

Au niveau des statistiques, la domination du RC Lens sur le Montpellier HSC est criante. En effet, les joueurs du MHSC, n'ont eu que 34% de possession et n'ont cadré qu'un seul tir durant cette rencontre.

Une crise de résultats au MHSC

Avec cette nouvelle défaite, le Montpellier HSC se retrouve 11e, à seulement 4 points du RC Strasbourg, 17e et premier relégable. Une situation qui se complique de plus en plus pour le MHSC qui pourrait bien connaître une saison galère si sa mauvaise forme se confirmait durant les prochaines semaines. Une 11e place qui ne satisfait pas Maxime Estève, loin de là.

"C’est compliqué, surtout qu’on tient une mi-temps ici, on arrive avec des intentions mais ce qui compte c’est les points à l’arrivée, pour l’instant le plan comptable n’est pas bon, on ne peut pas se satisfaire de 12 points on est Montpellier, quand on regarde les 20 joueurs qu’on a on ne peut pas rester comme ça, ce n’est pas possible."

Le Montpellier HSC tentera de s'imposer ce week-end contre l'Olympique Lyonnais, dans une situation tendue où même Olivier Dall'Oglio, actuel coach du MHSC, semble menacé.