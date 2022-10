Montpellier HSC Mercato : Dall'Oglio menacé, sa réponse cash

Publié par Ange A. le 16 octobre 2022 à 02:11

Le Montpellier HSC a essuyé une nouvelle défaite samedi contre le RC Lens. Olivier Dall’Oglio s’est exprimé sur sa situation au MHSC.

Montpellier HSC Mercato : Ça se complique pour Dall’Oglio

La triste série se poursuit pour le Montpellier Hérault SC. Samedi, le Montpellier HSC a de nouveau été défait en championnat. En déplacement sur la pelouse du RC Lens, le MHSC a été battu (1-0). Un but de Wesley Saïd a suffi aux Sang et or pour l’emporter face au club héraultais. Lequel a concédé sa troisième défaite de suite contre Lens. Pas de bon augure pour Olivier Dall’Oglio au moment où certains de ses pairs ont été débarqués ces derniers jours. Battu par le Racing, Montpellier occupe provisoirement la 10e place de Ligue 1 Uber Eats. Son entraîneur reste serein quant à son avenir dans l’Hérault. Le technicien montpelliérain a néanmoins reconnu au micro de Canal Plus qu’il occupe une fonction à risques.

« Je vais vous répondre du classique. On l’est tous [menacé]. En ce moment, c’est "octobre rouge" pour les coachs parce que je pense qu’il y a un peu plus de stress cette année dans les directions. Effectivement, ça se comprend avec les quatre descentes […] L’entraîneur reste le fusible. On sait que ça fait partie de notre job. Ce n’est pas écrit dans notre contrat mais c’est tout comme ».

Une rencontre cruciale entre Nicollin et Dall’Oglio après Lens

Après la défaite du Montpellier HSC, Olivier Dall’Oglio doit rencontrer Laurent Nicollin. Le président du MHSC s’est entretenu avec les joueurs après ce revers. Il sera désormais question d’évoquer la situation du technicien de 58 ans dont le contrat expire en 2024.

« Il a un petit peu parlé individuellement aux joueurs. On n’a pas trop eu le temps de parler parce qu’on essaye d'abord de voir ce qu’il en a été au niveau des stats, revoir quelques images parce qu’on ne voit pas tout sur le banc, savoir comment on a encaissé ce but aussi... Donc non, on n’a pas eu le temps de se parler mais pour répondre clairement : les coachs sont en danger, même si ce n’est pas toujours notre faute. C’est comme ça... »