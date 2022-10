ASSE Mercato : En pleine crise, Perrin livre son verdict pour Battles

Après 12 journées de Ligue 2, l’ASSE est 19e au classement. Mais le coordinateur sportif des Verts Loïc Perrin ne compte pas virer son coach Laurent Battles.

Relégué en Ligue 2 en fin de saison dernière, l’AS Saint-Étienne a pour ambition de remonter rapidement dans l’élite du football français au terme de l’exercice 2022-2023. Surtout après un mercato estival très dense. Mais après douze journées de championnat, l’équipe ligérienne lutte désormais pour le maintien dans la division inférieure. Une situation qui écoeure le peuple des Verts et pousse à se poser des questions sur l’avenir du coach Laurent Battles, nommé en juillet passé pour faire remonter l’ASSE en Ligue 1. Cependant, le coordinateur sportif du club ligérien, Loïc Perrin, continue de faire confiance à son ancien coéquipier à son poste d’entraîneur.

« Laurent Batlles menacé ? Il n’en a jamais été question. Laurent a présenté un projet sur 2 ans. Si on lui dit merci au bout de 2 mois, c’est qu’on est fou. Un objectif avant la trêve ? Non, on souhaite sortir au plus vite de la zone rouge. Et rester soudé en interne », a expliqué l’ancien capitaine de l’ASSE dans les colonnes du journal Le Progrès, avant d’exprimer sa honte face à la situation de ce club historique.

Dix-neuvième au classement de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne est très loin de son objectif de remonter dans l’élite en un an seulement. Depuis le début de la saison, les Verts sombrent et la situation ne s’arrange pas au fil des semaines. Une grande honte pour les amoureux de l’ASSE, à commencer par son coordinateur sportif, Loïc Perrin.

« Oui, j’ai honte, déjà qu’il y a eu la descente, ce n’est clairement pas la place de Saint-Étienne. Mais il n’y a pas de hasard, si on est là, c’est qu’on le mérite. On avait communiqué sur un projet de deux ans, on savait que ça allait être compliqué, mais on n’imaginait pas à ce point-là. Quand on change dix titulaires, il faut que les choses prennent. Et ça ne se fait pas en un jour », a indiqué Loïc Perrin dans le quotidien régional.