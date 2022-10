PSG Mercato : Après Pérez, Carlo Ancelotti attriste un peu plus Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 18 octobre 2022 à 19:36

Après son président Florentino Pérez, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est prononcé sur un éventuel transfert de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Pérez ne pense plus à Mbappé au Real

En marge de la cérémonie du Ballon d’Or 2022, Florentino Pérez est revenu sur la décision de Kylian Mbappé de snober le Real Madrid au profil du Paris Saint-Germain au terme de son contrat à la fin de la saison dernière. S’il était en colère contre l’attaquant de 23 ans aux premières heures de son choix, le président du club madrilène est désormais passé à autre chose. D’ailleurs, il ne s’intéresse même plus à tout ce qui est en rapport avec le buteur du Paris SG.

« Mbappé ? Non je ne suis pas fatigué des rumeurs sur Kylian, je ne lis même pas les histoires sur Mbappé. Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrygo, ce sont des joueurs de haut niveau, ils peuvent gagner le Ballon d'Or », a confié Florentino Pérez dans des propos rapportés par RMC Sport. Comme annoncé par la presse espagnole, Kylian Mbappé n'entre plus dans les plans des dirigeants merengues. Une tendance confirmée à son tour par Carlo Ancelotti.

PSG Mercato : L’avenir du Real Madrid est déjà préparé selon Ancelotti

Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur du Real Madrid a été à son tour interrogé sur un possible transfert de Kylian Mbappé après sa trahison de l’été dernier. Sans langue de bois, Carlo Ancelotti a ouvertement assuré que Florentino Pérez a d’ores et déjà garanti l’avenir de la formation madrilène avec les présences de plusieurs jeunes joueurs talentueux comme Vinicius, Rodrygo, Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Militao.

« Ce que l'avenir nous réserve, je ne le sais pas. À un niveau personnel, je ne sais pas ce qui peut arriver. L'avenir de ce club et de cette équipe est déjà écrit avec des jeunes joueurs comme Vinicius, Rodrygo, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Militao... qui ont déjà écrit l'avenir de cette équipe. Les joueurs changent, mais ces joueurs ont montré ce que sera l'avenir du Real Madrid », a expliqué l’ancien coach du Paris SG, qui a royalement ignoré Kylian Mbappé.