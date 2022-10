RC Strasbourg : Stéphan s'attend à une lutte acharnée pour le maintien

Publié par Jules le 19 octobre 2022 à 16:11

Le RC Strasbourg, qui s'est de nouveau incliné contre le LOSC, vendredi dernier, pointe à la 17e place et va devoir jouer sa survie en Ligue 1 cette saison.

RC Strasbourg : Un bas de tableau très serré cette saison

Actuel 17e de Ligue 1, le RC Strasbourg fait partie des équipes qui devront lutter pour son maintien cette saison en Ligue 1. Cette réalité, Julien Stéphan en est conscient et s'attend à une grosse lutte, avec beaucoup d'équipes, pour tenter d'éviter la relégation en fin de saison. Avec quatre descentes, les candidats au maintien devront se montrer plus performants pour éviter le dernier quart du tableau qui est, pour le moment, très serré.

"C’est serré en bas. Cela veut surtout dire que ça fera les affaires de la première équipe qui réussira à faire une série de victoires. Je pense que cette concurrence en bas de tableau va durer un bon moment, la spécificité du championnat amène évidemment à cela. Il y a une dizaine d’équipes qui jouent le maintien, on y est."

L'objectif semble donc clair pour le RC Strasbourg et Julien Stéphan : faire au plus vite une série de résultats pour s'extirper de cette zone rouge. Ce week-end, le RCSA joue contre le Toulouse FC et devra s'imposer contre un concurrent direct malgré un effectif assez réduit.

La saison s'annonce difficile pour le RCSA

Cette saison, le RC Strasbourg, qui avait réalisé un bel exercice la saison passée en Ligue 1, n'a pas le droit à l'erreur. En raison des quatre descentes à l'issue du championnat, le RCSA pourrait se mettre en grand danger si Julien Stéphan ne parvennait pas à inverser la tendance. Plombé par les blessures et par un manque de réussite certain, le club alsacien va devoir trouver les ressources pour relancer une machine à l'arrêt depuis le début de saison.

Parmi les gros points à régler pour l'ancien coach du Stade Rennais, le volet offensif. En effet, le RC Strasbourg est la deuxième pire attaque de Ligue 1, à égalité avec l'OGC Nice. Un manque de réussite sur le plan offensif qui s'explique notamment par la méforme de Ludovic Ajorque, qui avait été tellement précieux pour le RCSA la saison passée.