Toulouse FC : Le secret de la réussite du Téfécé en Ligue 1

Publié par Jules le 19 octobre 2022 à 23:31

Parmi les promus, le Toulouse FC est surement l'équipe qui s'en sort le mieux en ce début de saison avec une belle 9e place au bout de 11 journées de Ligue 1.

Toulouse FC : Le Téfécé brille par son jeu offensif

Déjà la saison passée, en Ligue 2, le Téfécé prônait un jeu très offensif, ce qui lui a valu la montée dans l'élite à la fin du championnat. Avec 82 réalisations à l'issue de l'exercice 2021-2022, le Toulouse FC a traumatisé les défenses en deuxième division et avait pour objectif de débuter leur saison de Ligue 1 avec les mêmes intentions. Après 11 journées, le pari semble plutôt réussi pour le TFC.

Parmi les trois clubs promus, le Toulouse FC est le seul qui inscrit, en moyenne, au moins un but par match. En 11 rencontres, les Violets ont déjà trouvé le chemin des filets à 17 reprises, ce qui permet au Téfécé d'être au-dessus du lot dans la course au maintien et de pointer à la 9e place. De plus, sur les derniers matchs, les joueurs de Philippe Montanier marquent beaucoup, 2,5 buts en moyenne lors des cinq derniers matchs de championnat.

Tout le monde marque au Téfécé

En plus de ce bon bilan statistique, le Toulouse FC semble moins dépendant à un seul homme que la saison passée. Avec la blessure de Rhys Healey, meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée avec 20 buts, le Téfécé a dû se réinventer. Les 17 réalisations sont partagées, en ce début de saison, entre 8 buteurs différents, à tel point qu'aucun ne semble réellement indispensable, même si Aboukhlal et Ratao sont en tête avec trois buts chacun.

Si les buteurs sont multiples, leurs postes le sont également. En effet, au Toulouse FC, il n'y a pas que les attaquants qui marquent. Pour preuve, lors du match contre l'Angers SCO ce week-end, les trois buts toulousains ont été inscrits par des milieux de terrains, notamment par Brecht Dejaegere, qui connaissait jusque-là un début de saison un peu compliqué. Le danger peut venir de partout au Téfécé.