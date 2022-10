LOSC Mercato : Le Bayern piste le remplaçant de Lewandowski à Lille

Publié par Thomas G. le 19 octobre 2022 à 15:31

Auteur d'un début de saison tonitruant, un grand attaquant du LOSC fait l'objet de nombreuses convoitises notamment en provenance du Bayern Munich.

LOSC Mercato : Le Bayern Munich s'intéresse à un attaquant de Lille

L’été dernier, plusieurs cadres du LOSC, Amadou Onana, Sven Botman, Renato Sanches, Burak Yilmaz ou encore Zeki Celik sont partis. Jonathan David pourtant très sollicité a décidé de rester une saison supplémentaire dans le Nord de la France. Une décision qui s’est avérée payante, après 9 matchs de Ligue 1, l’attaquant canadien est le meilleur buteur du championnat avec Neymar. Étincelant depuis la nomination de Paulo Fonseca, le natif de Brooklyn est le meilleur joueur de Lille cette saison.

Selon les informations du Times Sport,Chelsea n’est pas la seule équipe à vouloir recruter Jonathan David l’été prochain. Le média anglais indique que le Bayern Munich s’est également positionné sur le dossier. Les Bavarois souhaiteraient faire signer un attaquant supplémentaire pour pallier au départ de Robert Lewandowski. La bataille s’annonce rude entre les deux clubs qui seraient disposés à investir les 50 millions d’euros exigés par le LOSC. Les Dogues pourraient se résigner à voir partir leur attaquant vedette si l’intérêt de ces deux grands clubs devient concret. La troisième saison de Jonathan David pourrait bien être la dernière et le buteur canadien veut partir par la grande porte. Les Lillois sont toujours en course pour finir sur le podium et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

LOSC Mercato : Une saison capitale pour le projet lillois

Le LOSC a entamé un nouveau cycle de son projet avec la venue de plusieurs joueurs pour bâtir une équipe capable de lutter pour le podium. Les dirigeants lillois ont modifié leur politique de recrutement en engageant des joueurs plus expérimentés comme Rémy Cabella, Jonas Martin ou encore Adam Ounas.

En parallèle, les Dogues continuent d’enrôler des pépites pour les faire progresser au LOSC comme en témoigne le recrutement d’Alan Virginius ou encore Mohamed Bayo. Cette saison sera décisive pour la stabilité du projet lillois, l'objectif est de se maintenir parmi les équipes de tête du championnat.