Real Madrid Mercato : Le successeur de Benzema déniché au LOSC

Publié par Jules le 17 octobre 2022 à 14:55

Le Real Madrid, qui vient de s'imposer dans le Classico face au Barça, viserait l'un des meilleurs joueurs du LOSC pour son prochain mercato estival.

Real Madrid Mercato : Un attaquant du LOSC intéresse les Merengues

Le Real Madrid, qui semble avoir un peu lâché la piste menant à Kylian Mbappé, pourrait tout de même mettre une grosse somme sur un joueur de la Ligue 1 lors du prochain mercato estival. En effet, malgré ses bonnes performances, Karim Benzema vieillit et les Madrilènes veulent d'ores et déjà trouver un remplaçant à l'international français qui pourrait bien rafler son premier Ballon d'Or ce soir à Paris.

En effet, pour remplacer le très prolifique buteur français, le Real Madrid suivrait de près un attaquant de Ligue 1. La Maison Blanche, qui a échoué avec Kylian Mbappé cet été, pourrait faire une offre pour le meilleur buteur du championnat, Jonathan David. Le Canadien, qui réalise un début de saison canon en Ligue 1 avec le LOSC, pourrait filer en Espagne l'été prochain d'après Todos Fiichajes.

LOSC Mercato : Jonathan David dispose d'un bon de sortie

L'international canadien, qui disputera la prochaine Coupe du Monde avec le Canada, pourrait quitter le LOSC l'été prochain. Selon le média espagnol, le joueur posséderait un bon de sortie pour l'été prochain. S'il continue sur sa lancée, l'attaquant des Dogues pourrait affoler l'Europe. En plus du Real Madrid, l'AC Milan serait également très intéressé par le joueur de 22 ans.

Auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 11 matchs en Ligue 1 cette saison, Jonathan David pourrait coûter cher au Real Madrid l'été prochain. En effet, le LOSC estimerait leur attaquant à 60 millions d'euros. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est incertain et que les rumeurs se multiplient, la piste Jonathan David semble plus simple à négocier pour les Madrliènes.