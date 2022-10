Barça Mercato : Un buteur sur le départ du FC Barcelone ?

Publié par Thomas G. le 19 octobre 2022 à 17:31

Barré par la forte concurrence en attaque, un buteur du Barça pourrait trouver un nouveau point de chute cet hiver pour retrouver du temps de jeu.

Barça Mercato : Un attaquant du FC Barcelone bientôt sur le départ ?

Le FC Barcelone a recruté Robert Lewandowski et Raphinha l’été dernier pour renforcer la ligne d’attaque. Ces arrivées ont permis au Barça d’être l’une des meilleurs attaques de Liga cette saison. Dans le même temps, le FC Barcelone s’est séparé de plusieurs attaquants pour faire de la palce aux nouvelles recrues. Pierre-Emerick Aubameyang et Luuk de Jong ont ainsi quitté la Catalogne pour retrouver du temps de jeu.

Selon les informations de Mundo Deportivo, Memphis Depay pourrait suivre les traces de ses anciens coéquipiers en quittant le Barça en janvier. Le média espagnol indique que Galatasaray est très interessé à l’idée de recuter l’international néerlandais lors du mercato hivernal. L’ancien buteur de l’OL devrait décider de son avenir après la Coupe du Monde au Qatar. L’attaquant de 27 ans a été l’un des grand perdants de l'arrivée de Robert Lewandowski et les Blaugranas seraient diposés à le sacrifier pour réduire la masse salariale. Memphis Depay devrait être dans le groupe des Pays- Bas qui disputera la Coupe du Monde au Qatar. De bonnes performances dans la compétition pourraient faciliter le départ de l’attaquant néerlandais qui garde une belle cote sur le marché.

Barça Mercato : Une victoire obligatoire contre Villarreal

Le FC Barcelone n’a plus le droit à l’erreur. Après la défaite lors du Clasico, les hommes de Xavi doivent impérativement gagner face à Villarreal. Les Blaugranas entament une semaine cruciale qui se terminera par la réception du Bayern Munich mercredi prochain. Le Barça doit gagner pour ne pas revivre une nouvelle saison compliquée. Le renouveau du Barça passe par une qualification en 8e de finale et un titre de champion d’Espagne. En parallèle, l'infirmerie continue de se vider. Jules Koundé et Frenkie de Jong sont de retour pour cette semaine importante avec trois matchs.