ASSE : Saint-Etienne reçoit une superbe nouvelle avant Amiens !

Publié par Thomas le 19 octobre 2022 à 19:01

Dans l'obligation d'un résultat positif contre Amiens samedi prochain, l' ASSE a appris une superbe nouvelle concernant ses supporters.

ASSE : Le parcage visiteurs au complet pour le déplacement à Amiens

Il y a des clubs où les résultats sportifs n’altèrent en rien la passion des supporters, et l’AS Saint-Etienne en fait partie. Le club ligérien, empêtré dans une crise sportive contrariante, se déplace une nouvelle fois avec son fameux Peuple Vert au stade de La Licorne pour défier Amiens, 4e de Ligue 2 BKT.

Défait une nouvelle fois en championnat le week-end dernier (0-2 contre le Paris FC), l’équipe de Laurent Batlles se doit d’inverser la tendance rapidement pour ne pas revivre une nouvelle saison cauchemardesque. Contre les Amiénois, l’ ASSE pourra compter sur un parcage complet de 650 supporters, comme l’a indiqué le club ce mercredi sur ses différents réseaux sociaux. Actuellement 19e et à égalité de points (8) du dernier, Niort, l’AS Saint-Etienne ne sortira quoiqu’il n'arrive pas de la zone rouge en cas de succès puisque le dernier relégable, Rodez (17e), est à 4 points des Verts.

ASSE : L'AS Saint-Etienne peu verni pour la Coupe de France

En parallèle du championnat de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a appris son futur adversaire en Coupe de France. S’il pouvait tomber sur une équipe de National ou Régional, Sainté a finalement hérité d’un gros morceau, Rodez, rival au classement. Une rencontre au sommet pour Laurent Batlles et les siens, comptant pour le 7e tour de la compétition qui se tiendra le 30 octobre prochain. Les deux clubs de Ligue 2 se retrouveront deux semaines plus tard, le 12 novembre, cette fois-ci en championnat. En cas de victoire en Coupe de France, les Verts affronteront le vainqueur du match entre le FC Roche Saint-Genest (R2) et l'AS Savigneux Montbrison (R2).