ASSE : Laurent Batlles s’inquiète pour l’AS Saint-Etienne !

Publié par Enzo Vidy le 17 octobre 2022 à 14:15

Encore battu samedi à domicile par le Paris FC, Laurent Batlles de l'ASSE a tenu un discours alarmant en conférence de presse à l'issue de la rencontre.

ASSE : Laurent Batlles estime que les Verts jouent le maintien

Encore un jour sans pour l'AS Saint-Etienne. Battu pour la cinquième fois de la saison, par le Paris FC 2-0 à Geoffroy-Guichard, les Stéphanois s'enfoncent dans une crise qui s'annonce peut-être bien plus sombre et profonde que la saison dernière. Après la rencontre, Laurent Batlles s'est exprimé en conférence de presse et a tenu un discours alarmant, mais lucide sur les objectifs de l'ASSE.

"Il va falloir prendre conscience qu’on joue le maintien et qu’il faut l’entendre, aujourd'hui il ne faut pas se voiler la face. Il faut que tout le monde l’entende, je vous ai dit que j’étais inquiet, quand vous ne prenez pas de points chez vous et pas a l’extérieur, il faut s’inquiéter."

Un constat terrible mais réel pour les Verts qui semblent complètement abattus et au fond du trou après seulement 12 journées de championnat.

ASSE : L'interminable descente aux enfers se poursuit

Cela va bientôt faire six mois que ça dure. Tout semble aller de mal en pis à l'ASSE, et ce, à tous les niveaux. Actuellement 19e de Ligue 2 avec 8 points pris en douze rencontres, les Verts sont certainement déjà condamnés à ne pas retrouver l'élite la saison prochaine. Pire encore, une relégation en National n'est pas à exclure au vu des faiblesses terribles de cette équipe, qui porte encore les stigmates de la fin de saison dernière et qui semble ne posséder aucun moyen pour refermer ses cicatrices qui, au contraire, continuent de s'ouvrir.

Reste à savoir ce que compte faire les dirigeants de l'AS Saint-Etienne, car la course contre la montre est bel et bien lancée, et les supporters commencent à montrer des signes d'impatience et surtout de colère envers leur équipe. Et au vu de l'exigence du public de l'ASSE, il est grand temps d'employer les grands moyens pour renverser la vapeur avant que cette crise ne prenne des proportions bien plus terribles pour les Verts.