Mercato OM : Un joli deal se profile pour Longoria en Bundesliga

Publié par Ange A. le 20 octobre 2022 à 05:41

L’ OM est parti pour boucler une opération en Allemagne l’été prochain. De retour en prêt cette saison, Amine Harit donne satisfaction.

Mercato OM : Amine Harit fait déjà des émules à Marseille

L’Olympique de Marseille a bouclé son mercato estival avec un visage connu en Provence. Prêté sans option la saison dernière, Amine Harit a signé son retour à l’ OM cet été. Le milieu offensif était la dernière des douze recrues signées par Pablo Longoria lors du dernier mercato. Le Marocain avait été précieux en fin de saison dernière sous Jorge Sampaoli. Cette fois, il est prêté avec option d’achat et réalise un début de saison enchanteur avec le club phocéen. Le milieu âgé de 25 ans compte un but et trois passes décisives en 10 matchs cette saison. Suffisant pour se mettre Igor Tudor, le nouvel entraîneur marseillais, dans sa poche. Le technicien croate n’hésite plus à l’aligner d’entrée au détriment d’un Dimitri Payet par exemple. Outre le coach olympien, Pablo Longoria est admiratif des qualités du Lion de l’Atlas aux 14 capes.

Harit vers un transfert à Marseille

Dans les colonnes de La Provence, le président de l’Olympique de Marseille avait récemment justifié la signature d’Amine Harit. Le dirigeant olympien est séduit par les qualités individuelles de l’ancien Nantais, notamment sa qualité de dribbles.

« Au niveau offensif, il nous manquait quelqu’un qui donne du déséquilibre. C’est déjà ce qu’on cherchait avec lui l’année dernière. Mais cette saison, à partir du moment où on a beaucoup de situations en un-contre-un, on avait vraiment besoin d’un joueur comme Amine qui élimine ses adversaires. C’est un joueur très important dans le vestiaire par sa personnalité, car il est très positif. ».

De retour à Marseille cet été, le Marocain ne se voit plus plier bagages. En marge du match retour contre le Sporting Lisbonne en Ligue des champions, il avait d’ailleurs affiché un souhait fort pour son avenir. Il avait exprimé le désir de poursuivre sa carrière en Provence, histoire de « remettre Marseille à sa place en Europe ». Reste maintenant au club phocéen de verser les 5 millions d’euros représentant son option d’achat.