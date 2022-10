PSG Mercato : La tendance se confirme pour un chouchou de Campos

Publié par Ange A. le 20 octobre 2022 à 07:11

Sur les tablettes du PSG cet été, Rafael Leao est parti pour rempiler avec Milan. Un dernier obstacle reste à lever pour sa signature.

PSG Mercato : Rafael Leao s’éloigne encore pour Paris

En quête d’un attaquant cet été, le Paris Saint-Germain a misé sur le prometteur Hugo Ekitike. L’avant-centre du Stade de Reims, auteur de 11 buts et 4 offrandes la saison dernière, est prêté avec option d’achat. Mais le longiligne avant-centre âgé de 20 ans est loin de donner satisfaction au club de la capitale. Il n’a pas encore inscrit le moindre but cette saison. De quoi nourrir des regrets du côté de la direction parisienne. Surtout que Luis Campos avait coché un autre nom pour renforcer l’attaque de Christophe Galtier. Le nouveau conseiller sportif du club espérait une signature de Rafael Leao cet été. Le crack portugais réalise un bon début de saison avec les Rossoneri. L’attaquant de 23 ans totalise 4 réalisations et 8 passes décisives en 13 matchs sur la campagne en cours. Alors que son nom est de nouveau associé au club francilien, le Milan entend blinder sa pépite lusitanienne encore sous contrat jusqu’en 2024.

Un dernier obstacle avant la prolongation de Leao

La Gazzetta dello Sport indique que Rafael Leao est bien parti pour prolonger son contrat avec l’AC Milan. Un dernier détail financier reste à régler avant cette nouvelle signature de l’international portugais aux 11 capes. Le journal révèle que l’amende imposée à l’attaquant milanais dans le cadre son transfert à Lille pèse dans ce dossier. L’ancien Dogue doit verser 20 millions d’euros, solidairement avec le LOSC, au Sporting Lisbonne, son club formateur.

Le Portugais dans le viseur du club francilien souhaite que l’AC Milan l’aide à éponger cette dette. Le club lombard lui proposerait deux options. Les Rossoneri sont disposés à verser 7 millions d’euros annuels à Leao et effectuer une partie du versement pour régler cette dette en accord avec Lille. À défaut, le champion d’Italie compte lui offrir un salaire compris entre 10 à 12 millions annuels au sans prendre en charge ce dossier en justice.