Toulouse FC : Une nouvelle arme à disposition du Téfécé

Publié par Jules le 20 octobre 2022 à 16:10

Le Toulouse FC réalise un bon début de saison en Ligue 1 et pourrait même récupérer un atout offensif supplémentaire dans la lutte pour le maintien.

Toulouse FC : Veljko Birmancevic se montre enfin avec le TFC

Arrivé cet été au Toulouse FC contre plus de 4 millions d'euros, Veljko Birmancevic a du mal à s'adapter à la Ligue 1 en ce début de saison. Apparu à trois reprises contre Clermont, Reims et Lille, le joueur avait ensuite été mis au placard pendant deux matchs car il ne semblait pas répondre aux attentes de Philippe Montanier et de son staff. Plutôt bon lors de son entrée face à l'Angers SCO dimanche, le Serbe pourrait bien avoir une carte à jouer avec le Téfécé.

Arrivé avec un certain statut en provenance de Malmö, en Suède, le Serbe de 24 ans n'a probablement pas connu le début de saison auquel il s'attendait au Toulouse FC. Celui qui n'est apparu que 69 minutes avec les Violets depuis le début de saison semble pourtant suffisamment talentueux pour apporter sa technique et son expérience à une équipe du TFC qui prône un football très offensif avec Philippe Montanier.

Philippe Montanier est confiant pour Veljko Birmancevic

Entré lors des 7 dernières minutes du match contre l'Angers SCO, le joueur a tout de même su se montrer intéressant en peu de temps. Une bonne entrée en jeu qui n'a pas manqué de faire réagir Philippe Montanier, son entraîneur avec le Toulouse FC.

"J'étais très content. Il a fait une entrée très intéressante, la meilleure depuis qu'il est là. C'est de bon augure, parce que si on récupère un Birma comme je le connais, comme il a pu montrer sur deux ou trois actions, ça va vraiment nous aider."

Espérons pour le Toulouse FC et pour l'international serbe que cette entrée en jeu n'était pas qu'un simple pétard mouillé, mais le symbole d'un niveau de jeu retrouvé pour celui qui avait inscrit 14 buts en 36 matchs, toutes compétitions confondues, la saison passée avec Malmö.