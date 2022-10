OL Mercato : Vers un nouveau report de la vente de Lyon !

Annoncée pour vendredi, la vente de l' OL patine et pourrait prendre du retard. John Textor a publié un long message adressé aux supporters à ce sujet.

Nouveau coup de théâtre à l’Olympique Lyonnais. Alors que Jean-Michel Aulas annonçait lors de la présentation de Laurent Blanc boucler prochainement la vente d’OL Groupe, le dossier ne semble toujours pas finalisé. Prévu ce vendredi, le rachat du club par John Textor connaît quelques remous ces derniers jours et un nouveau report est plus que jamais d’actualité.

Hier soir, OL Groupe confirmait la vente imminente de son capital en suspendant sa cotation en bourse. Initialement prévue en septembre puis reportée à ce vendredi, la vente de l’Olympique Lyonnais ne serait cependant pas 100% réglée, comme l’évoquait hier soir Le Progrès. Le quotidien local indique en effet que les deux parties sont toujours en discussions et que cela impliquerait un nouveau report de la date fatidique. Une éventualit confirmée par L’Équipe ce matin, qui commence à prendre de l’ampleur et qui inquiète les supporters rhodaniens. Face à ce trouble concernant l’état de la vente du club, John Textor a lui-même adressé un message aux fans, pour clarifier la situation.

Sur son site internet, John Textor est revenu sur la situation du rachat de Lyon dans une lettre intitulée "Déclaration publique pour les supporters de l’Olympique Lyonnais". Dans sa déclaration, l’investisseur américain évoque notamment plusieurs obstacles inattendus qui ont retardé les échéances de l’opération.

"Je comprends que l’achèvement de notre acquisition de votre club de football bien-aimé prenne une période de temps insupportablement longue. Les besoins d’un club de football et de ses supporters sont souvent sensibles au temps et le dossier de rachat de l’Olympique Lyonnais n’échappe pas à la règle. Cela dit, sachez que les transactions de ce type peuvent être assez compliquées pour les acheteurs et les vendeurs, et il n’est pas rare de découvrir des obstacles sur le chemin pour boucler le dossier qui créent des complexités et des retards." (traduit de l'anglais)