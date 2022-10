PSG Mercato : Lionel Messi fixe une condition pour revenir au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 20 octobre 2022 à 20:17

Déterminé à rapatrier Lionel Messi au Barça à la fin de son contrat avec le PSG, Joan Laporta pourrait faire face à un énorme dilemme l’été prochain.

PSG Mercato : Joan Laporta veut rendre un dernier hommage à Messi

Arrivé librement en août 2021 après une vingtaine d’années passées sous le maillot du FC Barcelone, Lionel Messi arrive au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain le 30 juin 2023. Et si les dirigeants du club de la capitale veulent lui proposer de rester en Ligue 1 une saison supplémentaire avec une autre année en option, l’attaquant de 35 ans n’aurait pas forcément écarté la possibilité de retourner dans son club de coeur. Cela tombe bien puisque du côté de la Catalogne, le président Joan Laporta n’arrête plus de lancer des appels du pied à l’international argentin afin qu’il revienne terminer sa carrière là où tout a commencé en juillet 2000.

« J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j’ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention », déclarait il y a quelques semaines l’avocat espagnol.

Ce jeudi, le célèbre journaliste Eduardo Inda a révélé que LionelMessi pourrait effectivement envisager un retour au Barça, mais à une seule condition.

Mercato PSG : Lionel Messi réclame la tête de Laporta pour revenir

En effet, le directeur du journal OK Diario a expliqué sur le plateau de l’émission El Chiringuito, mercredi soir, que Lionel Messi serait ouvert à l’idée d’un retour au FC Barcelone si Joan Laporta venait à quitter la présidence du club culé. Une nouvelle confirmée par la RAC1, qui précise que les deux hommes n’auraient plus échangé la moindre parole depuis plus d’un an et le départ tumultueux de la Pulga à l’été 2021.

« J'ai déjà dit ici que Messi pourrait revenir au Barça. Ses proches me disent toutefois qu'il serait désormais moins proche de revenir, car il ne pardonne pas à Laporta. Il est parti en vacances en 2021 et à son retour il n'était pas un joueur du Barça. Leo veut revenir, mais il ne le fera pas tant que Laporta sera là. La réalité est qu'il a fait un effort et qu'il a été laissé pour compte », a confié Eduardo Inda, pour qui LionelMessi n’a toujours pas encore pardonné à Laporta ce qu’il considère comme une trahison et un manque de considération pour tout ce qu’il a apporté aux Blaugranas.

Une situation qui pourrait donc faire grandement les affaires du PSG.