Barça : La grande annonce de Laporta pour le mercato d'hiver

Président du Barça, Joan Laporta a lâché une tendance pour le mercato d’hiver. Le club catalan s’était déjà montré actif cet été.

Malgré ses soucis de trésorerie, le FC Barcelone s’est particulièrement montré actif lors du dernier mercato estival. Le Barça a recruté pour plus de 150 millions avec les signatures de Lewandowski, Koundé et Raphinha. Les Blaugranas ont également réalisé des jolis coups gratuits comme Franck Kessié ou encore Andreas Christensen. Le club catalan se porte bien en Liga avec ses sept victoires de rang. Pour autant, avec le Mondial à venir, l’effectif de Xavi pourrait se retrouver décimer. La récente trêve internationale a d’ailleurs fortement impacté le club catalan. Raison pour laquelle Joan Laporta compte encore renforcer les rangs des Blaugranas lors de la prochaine fenêtre des transferts. Le président barcelonais s’est projeté sur le mercato d’hiver au micro de Barça TV. La sortie du dirigeant catalan a de quoi ravir les Culés.

Le patron du FC Barcelone assure notamment que le club travaille déjà à étoffer son effectif pour le prochain mercato.

« Nous travaillons avec l’entraîneur, le secrétariat technique et le directeur du football pour cette fenêtre de transfert hivernale. Nous analysons les choses depuis un certain temps et nous allons améliorer l’équipe si nous en avons la possibilité. »