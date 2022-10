PSG Mercato : Galtier confirme pour un renfort précieux en défense

Christophe Galtier était en conférence de presse ce jeudi. Le coach du PSG a balayé l’actualité de son club, notamment l’avenir de certains jeunes joueurs.

Même s’il réclame l’arrivée d’un défenseur central supplémentaire au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier dispose déjà d’une option prometteuse en interne. Et le successeur de Mauricio Pochettino ne cache pas son admiration pour cet élément des Rouge et Bleu promu à un bel avenir. En effet, l’ancien coach de l’OGC Nice s’est montré très élogieux ce jeudi à l’endroit d’El Chadaille Bitshiabu.

Âgé de 17 ans, le défenseur central formé au PSG est présenté comme un futur crack à son poste. Et s’il n’a pas encore disputé ses premières minutes en Ligue 1, le natif de Villeneuve-Saint-Georges a toute la confiance de son entraîneur. De passage en conférence de presse ce jour, Galtier a notamment déclaré à son propos :

Avec l’exigence du haut niveau, Galtier ne veut pas brûler les étapes pour son jeune protégé.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, El Chadaille Bitshiabu va avoir le temps de se montrer durant cette saison. Avec la Coupe de France, qui débute le 29 octobre prochain, et l’enchaînement des matches après la Coupe du Monde au Qatar, l’international français des moins de 19 ans va avoir du temps de jeu, mais Christophe Galtier lui demande juste d’être patient.

« Il est très appliqué, mais il y a une telle obligation de résultats que tous les matchs sont difficiles. Cela demande d'avoir du vécu, un peu plus de maîtrise. Mais si on pouvait plier nos matchs plus rapidement, évidemment qu'il serait entré pour gagner des minutes et gagner en expérience et prendre la température de ce qu'est un match professionnel en Ligue 1 au PSG », a confié le coach de l’actuel leader du Championnat français.