OM : Une sanction tombe suite aux incidents face à Francfort

Publié par Enzo Vidy le 21 octobre 2022 à 11:37

L'enquête se poursuit après les incidents au Vélodrome le 13 septembre dernier. Ce matin, un supporter de l' OM se retrouve dans la tourmente.

OM-Francfort : Un supporter mis en examen pour tentative de meurtre

Le 13 septembre dernier, le Vélodrome retrouvait la Ligue des Champions à l'occasion de la réception de l'Eintracht Francfort. Ce match a été classé au niveau maximal par rapports aux risques d'affrontements et de débordements avec les supporters des deux camps. Malgré un avant-match plutôt calme en dehors du stade, à l'intérieur en revanche, d'importants incidents se sont déroulés avant et pendant la rencontre. Si les Allemands ont rapidement lancé les hostilités durant l'échauffement en lançant des fusées en direction du Virage Nord, les supporters de l' OM ont répliqué dans la foulée. La situation s'apaisera rapidement entre les deux camps, mais en seconde période, après le deuxième but de Francfort, qui sera finalement refusé par le VAR, de nouveaux échanges de fusées sont observés.

À l'issue de la rencontre perdu 1-0 par les hommes d'Igor Tudor, aucun autre incident n'a été signalé. Cependant, une terrible information concernant un supporter allemand est sorti. En effet, le supporter en question a été gravement blessé au cou durant ces échanges de fusées et a dû être transféré d'urgence à l'hôpital. Sur les réseaux sociaux, une photo glaçante avait été mis en ligne par les supporters de Francfort où l'on constatait une mare de sang au sein du parcage visiteur. Ce matin, RMC annonce que le supporter de l' OM, à l'origine du jet de fusée qui a gravement blessé le supporter du club allemand, a été mis en examen pour tentative de meurtre.

L'UEFA n'a pas épargné Marseille après les incidents

Déjà sous le coup d'un sursis, l'Olympique de Marseille a subi les sanctions justifiées de l'instance européenne. Avec un huis clos qui planait au-dessus du club olympien, celui-ci est logiquement tombé à l'occasion de la réception du Sporting Portugal, qui a vu l' OM s'imposer 4-1. Le match face à Tottenham qui aura lieu le mardi 1er novembre à 21 h au Stade Vélodrome a également fait l'objet d'une sanction. En effet, le Virage Nord demeura vide durant cette rencontre qui pourrait s'annoncer décisive pour les Marseillais.

En revanche, l'UEFA a été plutôt clémente envers les Phocéens concernant les déplacements de supporters lors des matchs à l'extérieur des joueurs d'Igor Tudor. Lors du premier match de poules chez les Spurs perdu 2-0 par les Olympiens, des incidents ont été signalés quelques minutes avant le coup de sifflet final. L'UEFA a donc infligé une amende à l'Olympique de Marseille, mais n'a pas interdit le déplacement des ultras marseillais. D'ailleurs, ces derniers sont autorisés à se rendre du côté de Francfort mercredi prochain.