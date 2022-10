ASSE : Deux surprises annoncées dans le groupe de Batlles à Amiens

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2022 à 18:07

En attendant le groupe officiel de l’ ASSE pour le match contre Amiens SC, des surprises sont annoncées dans la liste de l’entraîneur Laurent Batlles.

ASSE : Yvan Maçon écarté du groupe contre Amiens SC ?

Laurent Batlles devrait opérer des changements dans le groupe de l' ASSE, vu l’absence de quatre joueurs. En effet, Mathieu Cafaro (milieu offensif), Abdoulaye Bakayoko (défenseur central) et le jeune Ayman Aïki (ailier droit, 17 ans), tous blessés, sont indisponibles pour le déplacement de l’AS Saint-Etienne en Picardie, dimanche à 15h. Cela, en plus du buteur des Stéphanois Jean-Philippe Krasso (8 buts, 3 passes décisives en 11 matchs), suspendu.

Alors que l’entraîneur de l’ ASSE doit communiquer son groupe pour le match de la 13e journée de Ligue 2, dans la soirée, Peuple Vert croit savoir qu’il devrait faire deux choix forts. La source annonce la mise à l’écart d’Yvan Maçon, dont les prestations ne satisfont pas Laurent Batlles, autant que celles de Sergi Palencia.

« Yvann Maçon ne devrait pas être convoqué dans le groupe pour le déplacement au stade de la Licorne. Bien qu'auteur de 3 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison, ses performances ont sûrement été jugées globalement décevantes ces dernières semaines », d’après le média spécialisé.

Anas Namri annoncé à la place de Palencia et Maçon

Par conséquent, le jeune Anas Namri devrait être présent parmi les joueurs convoqués. Ailier repositionné au poste de latéral droit, le joueur de 20 ans est bien apprécié de Laurent Batlles, qui l’a connu à Troyes d'où il a débarqué cet été, à en croire la source. Sergi Palencia et Yvan Maçon ayant des prestations non convaincantes, le joueur de la réserve stéphanoise pourrait avoir sa chance dans le couloir droit. À noter qu’Anas Namri participe parfois à l’entraînement des pros. Il avait ainsi pris part au stage de Chambon-sur-Lignon, durant la trêve internationale de septembre.

Indiquons que le coordinateur sportif de l' ASSE avait déploré les contre-performances des joueurs de couloirs lors de la défaite contre le Paris FC (0-2), sans citer de noms. « Il y a des postes qui demandent beaucoup d'activité, notamment les pistons, où on n'a pas assez de solutions performantes », avait confié Loïc Perrin au quotidienLe Progrès, cette semaine.