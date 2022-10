Stade Rennais Mercato : Le SRFC annonce une magnifique signature

Avant le déplacement à Angers pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a annoncé une magnifique signature pour l’avenir du SRFC.

À la veille de son match contre le SCO d’Angers, à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1, le Stade Rennais a annoncé la prolongation de Lovro Majer pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2027. Arrivé en août 2021 en provenance du Dinamo Zagreb contre un chèque de 12 millions d’euros, l’international croate s’est rapidement imposé au sein de l’effectif du SRFC. Des performances qui ont éveillé l’intérêt de grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

« On a fait de très belles choses la saison dernière et je veux continuer comme ça. Je veux continuer de grandir avec le club. Dès mes débuts à Rennes, je me suis senti très bien. Ça ne change pas et je suis vraiment très content. Je crois en cette équipe, dans le staff et le coach. On peut encore réaliser de belles choses. Nos résultats prouvent que le groupe vit bien. C’est très important de ressentir la confiance du club », a déclaré le protégé de Bruno Genesio sur le site officiel du club breton.