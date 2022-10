Amiens-ASSE : Les Verts jubilent, première victoire à l'extérieur

L'ASSE est toujours relégable mais s'est enfin imposé à l'extérieur ce samedi, sur la pelouse de l'Amiens SC. Laurent Batlles a livré son analyse.

Ils peuvent souffler. Les Verts de Saint-Etienne ont enfin remporté un match hors de leurs bases ce samedi, sur le terrain de l'Amiens SC. Dix-neuvième à quatre points du FC Annecy, premier non-relégable au coup d'envoi, l'ASSE a fait plier les Picards sur penalty grâce à Ibrahima Wadji. La recrue estivale des Verts permet à Sainté de revenir provisoirement à un point du maintien.

Pour l'Amiens SC, c'est en revanche une deuxième défaite consécutive après celle face au Nîmes Olympique. Prétendants à la montée, les Picards pourraient perdre gros en fonction des résultats des autres matchs et restent pour le moment quatrièmes de Ligue 2. De son côté, l'AS Saint-Etienne signe son troisième succès de la saison, le premier depuis quatre rencontres. Le club ligérien peut aussi remercier Mathhieu Dreyer, auteur d'un arrêt décisif en première période.

Forcément heureux de ce résultat positif pour les Verts, l'entraîneur stéphanois Laurent Batlles a livré son analyse en conférence de presse d'après-match. Le technicien de 47 ans veut se montrer prudent même s'il est satisfait de la performance de son équipe :

« C’est une victoire de cohérence, de sérénité. J’avais demandé de la force mentale, il fallait aller dans le positif sachant ce qu’on est capable de faire. On a eu un peu de réussite aussi sur la fin du match, qu’on n’avait pas eu sur les matches précédents. Maintenant, on ne va pas s’enflammer parce qu’on a battu Amiens. On a besoin de continuité pour sortir du bas du tableau »