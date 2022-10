PSG-Maccabi Haïfa : D’excellentes nouvelles tombent pour Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2022 à 10:38

À deux jours du match de Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, reçoit de bonnes nouvelles sur son groupe.

PSG-Maccabi Haïfa : Deux retours importants pour Galtier

Pour l’avant-dernière journée des matches de poules de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reçoit le Maccabi Haïfa ce mardi à 21heures. Et le groupe de Christophe Galtier pourrait afficher complet. En effet, faisant le point sur l’effectif de l’équipe parisienne, le quotidien L’Équipe annonce que Presnel Kimpembe et Nuno Mendes postulent pour une place dans le groupe de Galtier pour la rencontre contre le club israélien. Touché lors du match nul face au Benfica Lisbonne, le latéral gauche de 20 ans est attendu au Camp des Loges ce dimanche pour la séance collective du Paris SG, confirme Le Parisien.

Par contre, il faudra encore patienter pour être définitivement situé sur la présence ou non de son compatriote Danilo Pereira, blessé le weekend dernier contre l’Olympique de Marseille et qui a repris la course en salle sur tapis. Dans sa publication, le journal sportif explique notamment :

« Kimpembe était une nouvelle fois sur le terrain. Le défenseur français postule pour une place dans le groupe face à Haïfa. Danilo, de son côté, a repris la course en salle sur tapis. Le Portugais sera le dernier joueur à l’infirmerie. Les Parisiens, qui s’entraîneront aujourd’hui, espèrent un nouveau retour : celui de Nuno Mendes. »

Si tout va plutôt bien au Paris SG dans cette dernière ligne droite de la phase de groupe, ce n’est pas le cas chez le dernier adversaire des Rouge et Bleu, la Juventus Turin.

Juventus-PSG : Paredes et Di Maria forfaits avec la Juve

Déjà privé d’Angel Di Maria pour la réception du Paris Saint-Germain, le 2 novembre prochain, la Juventus Turin devrait également faire sans Leandro Paredes. Prêté cette saison par le Champion de France en titre, le milieu de terrain argentin s'est blessé à l'ischio-jambier de la cuisse gauche ces dernières heures à l’entraînement. Dans un communiqué publié ce samedi, la Vieille Dame a annoncé que le compatriote de Lionel Messi souffre d'une « lésion de bas grade de l'ischio-jambier de la cuisse gauche. » Le joueur de 28 ans sera éloigné des terrains pendant environ 15 jours et manquera ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers parisiens.