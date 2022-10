OM Mercato : Nouvelles révélations de Milik sur son départ

Prêté avec option d’achat cette saison à la Juventus par l’ OM, Arkadiusz Milik s’est livré sur son départ de Marseille cet été.

L’Olympique de Marseille peut espérer un joli chèque l’été prochain grâce à Arkadiusz Milik. L’avant-centre polonais est prêté avec option d’achat à la Juventus de Turin. Il donne d’ailleurs satisfaction à la Vieille Dame, laquelle n’exclut pas de conserver l’ancien buteur olympien. Alors qu’il retrouve des couleurs chez les Bianconeri, le buteur âgé de 28 ans est revenu sur son départ de Marseille dans les colonnes de L’Équipe. Il confie notamment qu’il était épanoui en Provence. Le néo-Turinois ne manque pas d’ailleurs de saluer le travail de Pablo Longoria, le président marseillais.

« J’étais heureux à Marseille, l’équipe s’améliorait à chaque mercato depuis mon arrivée. Tous les six mois nous étions plus forts. Je suis arrivé en janvier, l’été suivant les dirigeants ont pris six ou sept joueurs importants et nous nous sommes qualifiés en Ligue des champions. Ensuite, avec la Ligue des champions, ils ont recruté encore des joueurs de grande qualité. Mais j’ai eu une possibilité et j’ai voulu la saisir. »