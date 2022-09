OM Mercato : L’aveu surprenant de Milik sur son départ de Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 septembre 2022 à 19:41

Dans un entretien publié en Pologne, le nouvel avant-centre de la Juventus, Arkadiusz Milik, est revenu sur les circonstances de son départ de l’ OM.

OM Mercato : Arkadiusz Milk n’a pas hésité une seconde

Auteur d’une campagne de recrutement sensationnelle, l'OM a fait le ménage au sein de son effectif. Le club phocéen, qui souhaitait impérativement réduire son effectif imposant avant la fermeture du mercato estival, est parvenu à se séparer de plusieurs éléments. Dans l’idéal, la direction de l’Olympique de Marseille aurait aimé se séparer que des indésirables, mais les joueurs à forte valeur marchande ont aussi fait les frais de cette vaste opération de dégraissage. C’est notamment le cas d’Arkadiusz Milik.

Un an et demi après son arrivée à Marseille, l’international polonais a été transféré à la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et si le club turinois s’intéressait à l’ancien buteur de Naples depuis plusieurs mois, il faut croire que le deal s’est fait très rapidement cet été. Dans une interview accordée à Meczyki, Arkadiusz Milik a lui-même expliqué qu'il n'avait pas hésité une seule seconde avant de rejoindre les Bianconeri. « Le choix d'aller à la Juve a été rapide. J'ai toujours rêvé de jouer pour un grand club comme la Juve . Depuis que je suis petit, je voulais jouer pour une grande équipe », a indiqué le natif de Tychy, qui a fait le choix de réaliser son rêve d’enfance.

OM Mercato : Arkadiusz Milik vers un transfert définitif à la Juventus

Prêté par l’ OM, Arkadiusz Milik réalise des débuts convaincants en se montrant très efficace devant les buts adverses. Une réussite qui pourrait valoir une belle récompense au compatriote de Robert Lewandowski. La presse italienne, à l’instar de La Repubblica et La Gazzetta dello Sport, assure que les dirigeants de la Juventus envisagent déjà de lever son option d’achat estimée à environ 7 millions d’euros. Ce qui représenterait une belle vente pour l’ OM en quête de liquidités.