ASSE : Après Amiens, Laurent Batlles tourné vers la Coupe de France

L’ ASSE s’est mis la tête à l’endroit à Amiens (0-1), avant son match en Coupe de France contre Rodez. Un match sur lequel Laurent Batlles a annoncé la couleur.

L’ ASSE affronte Rodez au 7e tour des éliminatoires de la Coupe de France, le dimanche 30 octobre à Geoffroy-Guichard. En difficulté en Ligue 2, Laurent Batlles n’a pas du tout l’intention de négliger la Coupe de France. Bien au contraire, il veut mettre cette compétition à profit pour parfaire les automatismes au sein de son équipe et faire de possibles réglages. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne jouera donc la Coupe de France à fond.

« La Coupe de France peut nous permettre aussi d’avoir une compétition autre qui peut nous changer les esprits. Dans d’autres clubs, je parlais peut-être différemment. Mais il faut gagner tous les matchs », a-t-il laissé entendre.

Parlant de l’adversaire de l’ ASSE en Coupe de France, Laurent Batlles aurait préféré un club régional (Savigneux-Montbrison, ou Roche Saint-Genest) ou encore Feurs (N3) et Andrézieux (N2), au lieu de Rodez.

« Cela reste compliqué, on sait contre qui on joue, il y avait deux clubs de Ligue 2 dans le groupe et on tombe l'un contre l'autre. On aurait pu tomber sur des clubs de la région ça aurait été sympa pour tout le monde… Cela fait partie du foot, mais j'ai pas mal d’amis qui jouent dans des clubs de la région et qui attendaient le tirage et finalement on joue contre un club de l’autre bout de la France, qui est dans notre championnat. C'est comme ça. »