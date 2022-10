Amiens-ASSE : Batlles prend une énorme décision pour son onze !

Publié par Thomas le 21 octobre 2022 à 18:37

À l'approche d'un match crucial en Ligue 2 contre Amiens, l'entraîneur de l' ASSE, Laurent Batlles, a pris une décision choc concernant son onze.

ASSE : Laurent Batlles va mettre Étienne Green sur le banc

La sonnette d’alarme est tirée à l’AS Saint-Etienne. 19e de Ligue 2 après 12 journées, le club ligérien est dans l’obligation d’un résultat positif ce samedi contre l’Amiens SC, 4e du championnat à égalité de points avec le dauphin, Le Havre. Pour cette rencontre au sommet, Laurent Batlles devra une nouvelle fois composer avec des absences. Si l’entraîneur stéphanois acte le retour du défenseur Léo Pétrot, il enregistre également un forfait de taille à ce poste. "On le récupère oui (Pétrot), mais on perd Abdoulaye Bakayoko, qui a une pointe à l’adducteur, et Mathieu Cafaro qui a un problème derrière l’ischio. On perd également Ayman Aiki qui a un problème au mollet depuis son match avec la réserve le week-end dernier", a annoncé le technicien des Verts.

Signe des grandes échéances, Laurent Batlles a procédé à une décision forte pour le déplacement à Amiens ce week-end. Comme révélé par le site EVECT, l’ ASSE devrait débuter la rencontre avec sa recrue Matthieu Dreyer dans les buts. Débarqué cet été pour être la doublure d’Etienne Green, l’ancien Lorientais semble prendre le dessus sur son jeune coéquipier. L’entraîneur des Verts aurait en effet souhaité créer un électrochoc dans l’esprit de l’international espoir anglais, qui réalise des performances en demi-teinte depuis la reprise.

ASSE : Les Verts loin d’être favoris contre Amiens

Défait contre le Paris FC lors de la journée précédente, l’AS Saint-Etienne fera figure d’outsider au stade de la Licorne demain contre une équipe amiénoise qui réalise un début d’exercice séduisant. Après une saison 2021/2022 où ils auront lutté pour se maintenir, les joueurs de Philippe Hinschberger semblent avoir trouvé leur équilibre, entre force physique et justesse technique.

"Ils ont vécu une saison très compliquée l’année dernière. C’était compliqué, comme nous, au classement. Ils ont su remonter petit à petit et font un très bon début d’exercice avec des joueurs à gros potentiel athlétique devant et derrière. Au milieu, Amiens a des éléments avec beaucoup de qualité technique. C'est une équipe dure à bouger, qui jouera chez elle en plus et qui a aussi perdu son dernier match. On va tenter de mettre quelque chose en place pour aller prendre des points car on a besoin de faire tourner le compteur", confiait hier Laurent Batlles.