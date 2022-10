PSG Mercato : 630M€, la folie du Paris SG pour doubler le Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 24 octobre 2022 à 11:34

Attendu au Real Madrid au terme de son contrat en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement prolongé avec le PSG, qui lui a déroulé le tapis rouge.

PSG Mercato : Kylian Mbappé, les détails du « contrat du siècle »

Dans une publication exclusive parue dimanche soir, le journal Le Parisien a révélé les détails du nouveau contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Et selon les chiffres dévoilés par le média francilien, il apparaît très clairement que le club de la capitale n’a pas lésiné sur les moyens pour doubler le Real Madrid dans ce dossier. Désormais lié au Paris SG jusqu’au 30 juin 2024 avec une année supplémentaire en option, Kylian Mbappé s’est adjugé un salaire de 72 millions d’euros par saison. Soit trois fois ce qu’il percevait avec son ancien bail.

Toujours selon la même source, même si aucune clause par rapport à un sacre au Ballon d’Or ou un succès des Rouge et Bleu en Ligue des Champions n’a été négocié entre les deux parties, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco est parvenu à arracher deux belles primes au PSG. En effet, en paraphant un nouvel engagement avec le PSG en mai dernier, Mbappé a obtenu une belle prime à la signature d’un montant de 180 millions d’euros, payable en trois versements de 60 millions d’euros chacun.

De plus, le partenaire de Messi et Neymar touchera une prime de fidélité à l'issue de chaque mercato estival. Ainsi, en septembre dernier, le Champion du Monde 2018 a touché 70 millions d’euros. Si l’enfant de Bondy est encore à Paris en septembre prochain, il empochera 80 millions d’euros, puis 90 millions d’euros en septembre 2024, soit un total de 240 millions d’euros. Pour barrer la route au Real Madrid, le Paris Saint-Germain s’est donc ruiné afin de conserver le Golden Boy 2017. Désormais, Nasser Al-Khelaïfi et les siens vont devoir serrer la ceinture.

Les finances du Paris SG désormais au rouge ?

Au total, Kylian Mbappé pourrait donc toucher jusqu’à 630 millions d’euros s’il décide d’aller jusqu’au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Soit un quart du budget de la formation parisienne. Les dirigeants parisiens ont donc pris d’énormes risques économiques pour retenir Mbappé en Ligue 1. Selon Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi en est pleinement conscient qu’il aurait donné instruction à ses services pour lancer des négociations avec les joueurs afin de payer certaines primes de 2023 ultérieurement. Et tout logiquement, cela fait grincer des dents en interne.