OGC Nice-FC Nantes : Arbitrage, Dante répond sèchement à Kita

Publié par ALEXIS le 24 octobre 2022 à 13:04

Rattrapé par l’OGC Nice dans le temps additionnel, le FC Nantes en veut à l’arbitrage. Waldemar Kita a même eu un échange très chaud avec Dante.

Le FC Nantes enrage contre les décisions de Letexier

Le FC Nantes s’acheminait tranquillement vers une victoire face à l’OGC Nice, dimanche, quand l'arbitre, François Letexier, a accordé un penalty litigieux au Gym dans le temps additionnel. L’arbitre a sifflé une faute de main de Jean-Charles Castelletto, à la lutte avec Dante. Le Brésilien avait pourtant commis une faute sur le défenseur du FCN, en s’appuyant des deux mains sur ce dernier. Bien avant la fin de match confuse, l’arbitre avait refusé un penalty flagrant aux Canaris, sur une double main de Mattia Viti (20e). Interpellé par les assistants vidéo, François Letexier avait visionné l’action litigieuse, mais n’a pas changé sa décision. Et Nicoles Pépé a transformé le penalty (1-1, 90e+7). De quoi soulever la colère d'Antoine Kombouaré et du capitaine des Canaris, Alban Lafont.

Dante envoie un gros tacle à Kita

À l’issue de la rencontre soldée par un nul (1-1) et aussi l’expulsion d'Alban Lafont (2e carton jaune pour contestation) et Kader Bamba (agité sur le banc de touche) du FC Nantes, Waldemar Kita aurait reproché à Dante ne n’avoir pas été honnête. Le président des Jaune et Vert aurait souhaité que le capitaine du Gym reconnaisse sa faute sur Jean-Charles Castelletto. C’est ce qui ressort du témoignage du Brésilien en zone mixte.

« Il (Kita) est venu me reprocher que, pour le bien du football, j’aurais dû avouer ma faute », a-t-il fait savoir, avant de répondre sèchement au dirigeant du FCN. « Je n’ai pas fait de faute, c’est mon opinion. Il a le sien. Je trouve ça dommage de la part d’un président, avec autant d’expérience au haut niveau, d’en vouloir à son adversaire », a martelé Dante.