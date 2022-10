FC Nantes : L'incroyable coup de gueule de Kombouaré après Nice

Antoine Kombouaré a laissé parler sa frustration après le match du FC Nantes dimanche sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1).

Pas de deuxième succès de rang pour le FC Nantes en championnat. En déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice, le FC Nantes a été contraint au partage des points. Ignatius Ganago a ouvert le score pour les visiteurs au retour des vestiaires. Un penalty transformé par Nicolas Pépé dans le temps additionnel a permis aux locaux de revenir à la marque. À noter que les Canaris ont terminé la rencontre à neuf suite aux expulsions d’Abdel Kader Bamba et d’Alban Lafont. Une décision arbitrale loin de satisfaire le coach du FCN. Antoine Kombouaré déplore un arbitrage deux poids deux mesures à l’Allianz Riviera. Le technicien kanak estime que François Letexier aurait dû aller consulter la vidéo pour le penalty accordé au Gym. Le central de la partie a eu recours à la vidéo pour priver Nantes d’un penalty plus tôt dans la rencontre.

Cette décision de l’homme noir n’est pas du goût d’Antoine Kombouaré qui voit son équipe priver d’une nouvelle victoire. Après la rencontre, le coach du FCN était en roue libre en conférence de presse. Il ne s’est pas privé de tacler l’arbitrage de François Letexier.

« Soit j’ai de la merde dans les yeux, soit l’arbitre est un menteur, ce que je pense […] C’est malhonnête. J’ai horreur des gens malhonnêtes. Quand il ne siffle pas penalty sur la main niçoise dans la surface, le quatrième arbitre me dit que le VAR est en train de contrôler. […] C’est du mensonge organisé. J’ai horreur de ça, de ces attitudes. On s’est fait voler aujourd’hui, c’est plus que de l’injustice. En fin de match, j’aurais aimé qu’il aille voir la vidéo, comme il l’a fait en première pour décider de ne pas siffler contre nous. Et on prend deux cartons rouges. »