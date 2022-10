AJ Auxerre : La crise prend de plus en plus d'ampleur à l'AJA

Publié par Enzo Vidy le 24 octobre 2022 à 22:34

Après une nouvelle défaite hier à Reims, l'AJ Auxerre continu de descendre au classement et les doutes s'installent dans l'effectif de l'AJA.

Stade de Reims-AJ Auxerre : Une défaite qui fait très mal à l'AJA

Face à un concurrent direct pour le maintien, l'AJA avait l'occasion de faire une belle opération, et surtout de retrouver le chemin de la victoire que les Auxerrois n'ont plus emprunté depuis le 27 août et un succès 2-1 à Montpellier. Face à une équipe rémoise, elle aussi, en difficulté, tous les ingrédients étaient réunis pour réussir à prendre les 3 points, d'autant plus que le Stade de Reims n'avait plus gagné à domicile en Ligue 1 depuis le 20 avril. Mais les joueurs de Michel Padovani ont encore une fois commis beaucoup trop d'erreurs défensives qui ne pardonnent pas en Ligue 1. Juste avant la demi-heure de jeu, l'attaquant rémois Folarin Balogun, insaisissable hier après-midi, ouvre logiquement le score pour les locaux, mais l'AJA égalise cinq minutes plus tard grâce à M'baye Niang et se remet dans le match.

En seconde période, les rémois poussent, mais l'AJ Auxerre tient bon et s'apprête à ramener un bon point d'Auguste-Delaune. Malheureusement, les Bourguignons vont craquer dans les ultimes minutes de la rencontre, crucifiés par l'attaquant japonais junya Ito à la 87e minute de jeu. L'AJA s'incline 2-1 et se retrouve 18e du championnat.

AJ Auxerre : Toujours sans véritable entraîneur, la situation devient urgente

Malgré l'annonce de plusieurs médias concernant l'arrivée de Christophe Pélissier sur le banc de l'AJ Auxerre, rien n'est officialisé du coté du club auxerrois, et l'impatience se fait ressentir en interne. En conférence de presse à l'issue de la défaite de son équipe, Michel Padovani a tenu des propos assez inquiétants sur la situation actuelle de l'AJA :

"Tout le staff ne sait pas ce qui va se passer, même les joueurs ne savent pas. Ce doute fait qu'on gamberge, y a des gens du staff qui dorment moins bien, c'est un tout."

L'ancien coach du FC Lorient devrait débarquer dans la semaine en Bourgogne, et il aura du pain sur la planche pour remobiliser les troupes auxerroises qui semblent plus que jamais au bord du gouffre mentalement.