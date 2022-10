AJ Auxerre Mercato : Plus qu'un détail à régler pour l'arrivée de Pélissier

Publié par Jules le 21 octobre 2022 à 11:15

L' AJ Auxerre, qui s'est séparé de Jean-Marc Furlan la semaine dernière, aurait quasiment bouclé l'arrivée de Christophe Pélissier pour le remplacer.

AJ Auxerre Mercato : L'AJA doit finaliser le départ de Jean-Marc Furlan

Ça avance très bien du côté de l' AJ Auxerre pour la succession de Jean-Marc Furlan sur le banc auxerrois. En effet, l'ancien entraineur du Stade Brestois a été mis à pied la semaine dernière par le club en raison de mauvais résultats, mais aussi et surtout à cause de son geste d'humeur face au Clermont Foot qui lui a coûté cher devant la commission de discipline.

Néanmoins, l' AJ Auxerre n'a toujours pas finalisé le départ de Jean-Marc Furlan et doit d'abord s'occuper de ça avant de pouvoir faire la place à Christophe Pélissier qui devrait bel et bien s'asseoir sur le banc de l'AJA. Selon le journal L'Équipe, une dernière rencontre est prévue ce dimanche entre les dirigeants et l'entraîneur pour réussir, enfin, à trouver un accord pour casser le contrat du coach qui a permis au club de l'Yonne de retrouver l'élite cette saison.

Christophe Pélissier prendra ses fonctions la semaine prochaine

Le départ de Jean-Marc Furlan, une fois acté, permettra donc à Christophe Pélissier de prendre ses fonctions au club dès la semaine prochaine. Concernant la rencontre face au Stade de Reims dimanche, c'est Michel Padovani qui devrait prendre place dans la zone technique de l' AJ Auxerre, comme le week-end dernier, lors du match nul contre l'OGC Nice (1-1).

L'arrivée de Christophe Pélissier à l' AJ Auxerre n'est donc plus qu'une question de jour. L'ancien coach du FC Lorient devrait donc retrouver la Ligue 1, quelques mois seulement après avoir été remercié par les Merlus. Dès que l'AJA se sera occupé du cas Jean-Marc Furlan, Christophe Pélissier pourra officiellement être présenté en tant que nouveau coach du club auxerrois.