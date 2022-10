RC Strasbourg : Ludovic Ajorque revient sur sa grosse blessure

Le RC Strasbourg, privé de son buteur phare, Ludovic Ajorque, est en difficulté au classement. Du côté du joueur, le bout du tunnel semble se rapprocher.

Indisponible pour le prochain match face au Toulouse FC comme plusieurs de ses coéquipiers, Ludovic Ajorque est revenu sur sa blessure dans un entretien pour les Dernières Nouvelles d'Alsace. En effet, si le joueur espère pouvoir rejouer en Ligue 1 le week-end prochain pour le match opposant le RC Strasbourg à l'OM, les douleurs, même si elles s'atténuent, sont encore présentes.

Des mots rassurants qui permettent d'imaginer un retour contre Marseille, au mieux, et avant la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar dans le pire des cas. Quoi qu'il en soit, le retour du meilleur buteur du RC Strasbourg la saison passée risque de faire beaucoup de bien à l'équipe de Julien Stéphan, à la traîne en championnat.

Absent depuis le match nul du RC Strasbourg contre le Clermont Foot (0-0) début septembre, Ludovic Ajorque a été victime d'un enfoncement du sternum avec fissure. Sur le moment, il pensait manquer une ou deux semaines avec le RCSA, mais le constat du spécialiste a été bien différent, d'où l'absence prolongée de l'attaquant réunionnais.

"Après Clermont, j’avais fait des images. On pensait que ça allait durer une semaine ou 15 jours au maximum. Après une nouvelle imagerie, on a vu qu’il y avait une fissure. Un spécialiste nous a dit que ça allait durer entre six et huit semaines. [...] Malheureusement, je prends le coup à l’endroit où il n’y a pas de protection, directement dans l’os."