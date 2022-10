ASSE : Le programme de l'AS Saint-Etienne pendant le Mondial

L’ ASSE ne sera pas en vacances pendant la Coupe du Monde. Le club ligérien a prévu un programme de préparation, avec des matchs amicaux.

Menacé de descente en National, l’ ASSE a décidé de se donner les moyens d’assurer son maintien en Ligue 2. Pour ce faire, elle mettra la trêve de la Coupe du Monde à profit pour bien se préparer, en vue de la reprise après le Qatar. D’après les informations du quotidien Le Progrès, les joueurs de l’AS Saint-Etienne auront seulement une dizaine de jours de repos. Ils reprendront immédiatement le chemin des entraînements pour préparer les deux derniers matchs avant la fin d’année. Mais aussi pour rehausser leur niveau physique pour la suite de la saison.

Le journal régional croit savoir que l’ ASSE envisage de disputer trois matchs amicaux en décembre, afin de peaufiner sa préparation. Un match amical de gala contre l’Olympique de Marseille serait au calendrier. Les responsables stéphanois seraient en contact avec différents clubs en Ligue 1 ou à l’étranger. Les équipes concernées doivent encore s’accorder avec l’ ASSE sur le principe et trouver des dates, à en croire la source.

Laurent Batlles et Loïc Perrin ont bien compris la nécessité de renforcer l’équipe stéphanoise (18e de Ligue 2) lors de la trêve hivernale. Le coordinateur sportif avait annoncé la couleur sur le mercato de janvier 2023, après la défaite contre le Paris FC (0-2).

« Il y a des postes qui demandent beaucoup d’activité, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes. On cherchera aussi à renforcer l’équipe offensivement. On a vu que sans Jean-Philippe Krasso (suspendu), c’était plus difficile », avait indiqué le dirigeant stéphanois, tout en lâchant un indice : « On regarde, avec les contraintes d’un marché franco-français. »