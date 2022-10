Barça-Bayern : Les compos probables avec un important retour

Publié par Thomas G. le 26 octobre 2022 à 00:16

Distancé après la double confrontation face à l'Inter Milan, le Barça affronte le Bayern Munich ce mercredi pour continuer d'espérer.

Barça-Bayern : Xavi pourra compter sur Gavi

Le FC Barcelone reçoit le Bayern Munich ce mercredi pour la 5e journée de la Ligue des Champions. Les Blaugranas sont dos au mur après la double confrontation face à l’inter Milan. Les Catalans ont pris 4 points en 4 matchs dans ce groupe C. Le FC Barcelone doit obligatoirement battre le Bayern Munich pour continuer d’espérer. Dans le même temps, les Bavarois veulent continuer de dicter leur loi dans ce groupe de la mort et assurer la première place. Le Barça va devoir faire sans deux de ses recrues estivales, Andreas Christensen et Hector Bellerin sont indisponibles. Ronald Araujo est toujours blessé et l’international uruguayen sera également absent pour cette rencontre de Ligue des Champions. Le FC Barcelone pourra en revanche compter sur Gavi. L’international espagnol était sorti sur blessure lors du match face à Bilbao, mais le jeune prodige de la Masia s’est bien remis de son coup reçu aux adducteurs. Xavi devrait l’intégrer dans son onze aux côtés de Pedri et Sergio Busquets pour ce choc.

Barça-Bayern : Les Bavarois seront privés d’un cadre pour ce choc

La compo probable du Barça :

La compo probable du Bayern Munich :





Le Bayern Munich a battu Hoffenheim 2-0 ce week-end avant d’affronter le FC Barcelone . Les Bavarois se sont rassurés après leurs contre-performances en début de saison. Les hommes de Julian Nagelsmann sont revenus à une longueur du leader l’Union Berlin. Le Bayern Munich veut surfer sur cette bonne dynamique en s’imposant au Camp Nou mercredi. Le Bayern ne sera pas au complet pour cette rencontre, les Bavarois se déplacent à Barcelone sans Lucas Hernandez, qui poursuit sa réathlétisation. Le club allemand sera également privé de l’international sénégalais, Bouna Sarr, qui est touché au genou.Gardien : Ter StegenDéfenseurs : J. Koundé, E. Garcia, G. Piqué, M. AlonsoMileux : Gavi, S. Busquets, PedriAttaquants : O. Dembélé, R. Lewandowski, RaphinhaGardien : S.UlreichDéfenseurs : B. Pavard, D. Upamecano, De Ligt, DaviesMilieux de terrain : L. Goretzka, J. Kimmich, K. Coman, T. Müller, S. ManéAttaquant : S. Gnabry