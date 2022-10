OL : Une grosse signature bouclée à Lyon, en attendant Textor

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2022 à 23:46

Alors que la vente de l’ OL à John Textor a encore été repoussée, le club rhodanien vient d'officialiser la signature avec un partenaire historique.

L' OL et Sportfive prolongent leur partenariat jusqu'en 2029

Annoncée pour vendredi dernier, la vente de l’ OL n’a pas été possible ! Elle a encore été reportée, cette fois au 17 novembre. Jean-Michel Aulas et le milliardaire américain John Textor ont encore des angles à arrondir. Entre-temps, l’Olympique Lyonnais a bouclé une belle signature, ce mardi 25 octobre. Le club rhodanien et Sportfive ont en effet prolongé leur collaboration jusqu'en 2029, comme indiqué sur le site internet des Gones.

« Sportfive, l’agence internationale de marketing sportif, est fière d’annoncer le renouvellement et l’extension du périmètre de son partenariat avec l’ OL jusqu'en 2029, afin de continuer à l’accompagner dans son développement commercial et la croissance de ses revenus BtoB en France et à l’international. Cette relation de confiance renouvelée et renforcée place Sportfive au cœur des projets de développement de l’Olympique Lyonnais pour les 7 prochaines années. »

Réactions de Thierry Sauvage et Laurent Moretti

Après avoir paraphé les documents relatifs à leur partenariat, les responsables des deux structures ont confié leurs impressions. Thierry Sauvage, Directeur général de l’ OL, a déclaré :

« Nous sommes heureux de poursuivre cette aventure débutée avec Sportfive, il y a maintenant 25 ans. L’Olympique Lyonnais est aujourd’hui un club reconnu à l’échelle internationale qui s’inscrit dans une volonté de continuité en forgeant un modèle unique tout en s’inspirant de concepts modernes et performants. Sportfive a su accompagner le club dans les grandes étapes de son développement et saura mettre son savoir-faire au service des grands projets à venir. »

Quant à Laurent Moretti, Directeur général France du partenaire de l’ OL, il s’est réjoui de poursuivre l’aventure avec le club de Ligue 1 :

« Sportfive est ravi de continuer sa belle aventure aux côtés de l’Olympique Lyonnais et de participer depuis plus de 25 ans au développement du groupe OL. La mobilisation de nos équipes et de nos expertises sera à la hauteur de nos ambitions communes et des enjeux majeurs que peuvent rencontrer les acteurs du sport mondial. »