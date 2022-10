OL Mercato : John Textor s'agace, la vente se complique à Lyon

Publié par Enzo Vidy le 25 octobre 2022 à 16:43

Après avoir fixé une nouvelle date et évoqué une possible résiliation des négociations, l' OL s'est peut-être compliqué la tâche.

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais met la pression à John Textor

Dans un communiqué publié hier matin, l' OL a pour la première fois employé le terme "résiliation" dans le but d'accentuer un peu plus la pression mise sur l'investisseur américain John Textor. Cependant, L'Équipe évoque que ce dernier commencerait serieusement à s'agacer de l'impatience des banques et des instances du football français. Selon lui, les délais qu'on lui a fixé sont beaucoup trop court pour finaliser une opération de la sorte. Pour rappel, la première date butoir fixée par l'Olympique Lyonnais était le 30 septembre, mais une fois arrivée à cette date, la vente a finalement été repoussée au 21 octobre.

Hier, l'opération a été reportée une troisième fois. La date de la vente est désormais fixée au 17 novembre, et l'investisseur américain dispose donc de trois semaines pour finaliser l'opération qui semble de plus en plus compromise au fil des semaines malgré "des progrès substantiels sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l'opération".

OL Mercato : Les Gones restent optimistes pour la vente du club

Les semaines passent et les reports s'enchaînent. Un troisième report a été officialisé hier matin, mais d'après L'Équipe, il n'y aurait pas de raison de s'inquiéter. En effet, le média assure que lundi soir, l' OL restait très positif concernant une issue favorable sur la vente de l'Olympique Lyonnais, et aussi sur une évolution positive assez rapide de la situation.

Pourtant, avec les dernières informations qui évoquent un agacement chez l'investissseur américain, il n'est pas impossible de voir les négociations se rompent définitevement entre les deux parties. Les prochains jours s'annoncent déterminants à l' OL pour la suite des évènements autour de la vente du club.