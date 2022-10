Mercato PSG : Luis Campos au Brésil pour un coup à 40 M€

Publié par Gary SLM le 25 octobre 2022 à 22:46

Le mercato PSG de cet hiver va poser les bases de celui de l’hiver 2024. Luis Campos est repéré au Brésil sur une piste à 40 M€.

Luis Campos près de marquer les esprits au Paris SG

Responsable du secteur sportif au PSG, Luis Campos travaille à apporter au club de la capitale les meilleurs joueurs du moment. C’est ainsi qu’il s’est mis aux trousses du Brésilien Endrick, 16 ans, buteur du club brésilien Palmeiras. Si une première rumeur a fait état d’une offre de 20 millions d’euros pour la pépite auriverde, les dernières informations de Marca, laissent penser que Nasser Al-Khelaïfi pourrait signer un bien plus gros chèque pour ce joueur.

En effet, longtemps sur la piste menant à Endrick, le FC Barcelone et le Real Madrid sont des candidats déclarés sur ce dossier. Pour la presse espagnole et brésilienne, les deux clubs de la Liga sont les plus sérieux prétendants pour recruter le compatriote de Neymar Jr. Seulement, le PSG est entré dans la danse et ce n’est bien évidemment pas pour faire de la figuration.

Mercato PSG : 45 millions d’euros pour battre le Real et le Barça

Selon Marca, le Paris Saint-Germain s’intéresse aussi très fortement au joueur brésilien surnommé le prochain Ronaldo (R9). Pour la pépite, le Real Madrid aurait pris une longueur d’avance sur le FC Barcelone avec qui ils se font la concurrence de longue date. La source madrilène reconnait malgré tout qu’aucun club n’a trouvé d’accord sur les conditions du transfert du jeune brésilien Endrick. Le président Florentino Pérez du Real Madrid aurait tissé des liens très forts avec les proches du compatriote de Marquinhos mais l'affaire est loin d'être bouclée.

Le dirigeant espagnol envisagerait bien une offre pour ce joueur estimé à 40 millions d’euros par Palmeiras. Les dirigeants du club brésilien, même s’ils connaissent la valeur de leur pépite, savent qu’ils ne peuvent le vendre avant 2024, année de sa majorité. Désireux de faire entrer de l’argent dans les caisses de l'équipe, la présidente Leila Mejdalani Pereira se disposerait à accepter un transfert du jeune footballeur vers le club qui proposera le plus d'argent. Dans l'accord du transfert de la pépite, Palmeiras compterait se faire prêter Endrick pour 2 saisons.

Luis Campos, qui s’est déjà rendu au Brésil pour superviser le jeune phénomène, pourrait mettre fin à l’avance prise par le Real sur ce dossier. En effet, le Paris Saint-Germain, grâce à une offre à la hauteur des espoirs de la présidente Leila Mejdalani Pereira, pourrait une fois de plus montrer sa puissance financière.