OM-OL : Une bonne nouvelle se confirme pour les supporters de Lyon

Publié par Enzo Vidy le 26 octobre 2022 à 21:22

Alors que l'Olympico se tiendra le 6 novembre au Stade Vélodrome, les supporters de l' OL pourraient être du voyage à Marseille.

OM-OL : 200 supporters de Lyon autorisés à venir au Vélodrome ?

Voilà une information pour le moins surprenante tant cela est devenu rarissime de nos jours. RMC Sport apprend aujourd'hui que ce choc indémodable entre les deux Olympiques ne devrait pas être concerné par une interdiction de déplacement pour les supporters adverses. De ce fait, les supporters de l' OL devraient pouvoir venir au Vélodrome le 6 novembre prochain. Cependant, RMC Sport précise que le nombre de supporters lyonnais autorisés à faire le déplacement serait égal à 200, et que ce nombre pourrait augmenter au fil des saisons si tout se passe bien.

Le média précise également que les conditions ne sont pas encore établies, et que des échanges entre les deux clubs et les différents groupes de supporters des deux équipes devraient avoir lieu dans les prochains jours. La dernière fois que les supporters adverses avaient été autorisés à se déplacer lors de cette confrontation remontent à cinq ans.

OM-OL : Une rivalité qui ne cesse de grandir au fil des années

Ce choc a toujours été un incontournable du championnat de France. Mais depuis que le PSG est hors catégorie en Ligue 1, la rivalité entre les deux Olympiques a pris de l'ampleur, devenant l'un des matchs les plus attendus de la saison par les supporters. Cette affiche nous a quasiment toujours offert un spectacle indéniable, avec notamment le fameux 5-5 de la saison 2009-2010 qui restera à jamais graver dans l'histoire du championnat français. Sur les dernières confrontations entre les deux clubs, l' OL a l'avantage et reste sur deux succès consécutifs face à l' OM, le dernier datant du 1er Mai 2022 et une victoire 3-0 des Gones au Vélodrome.

La dernière victoire de l'Olympique de Marseille date du 10 novembre avec un succès 2-1 des coéquipiers d'un Dimitri Payet intenable ce jour-là. Le 6 novembre prochain, l' OM aura l'occasion de prendre sa revanche après les deux dernières défaites la saison passée, dans un Vélodrome qui sera, sans aucun doute, plein à craquer.